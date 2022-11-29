. Александр Буйнов лишился любимой машины

Певец Александр Буйнов попал в автомобильную аварию. Артист отметил, что пострадала его любимая «Волга». Исполнитель Александр Буйнов поделился тем, как его раритетная машина попала в аварию. После ДТП Буйнов вспоминает историю с улыбкой на лице. Автомобиль «Волга» ГАЗ-21 цвета морской волны является для Буйнова лучшим вложением. Эта машина была выпущена в 1957 году.Несмотря на то что любимицу Буйнова повредили, артист не злится на виновника ДТП. «Въехал в мою машину Слава, хороший мужик. Плюс-минус лет 50, в фургончике каком-то. Есть одно место в центре, где нужно повернуть сразу наверх. Я ехал на «Волге», которую просто обожаю, лелею. Вижу, что человек сдает задом, я ему сигналю. Сигнал у «Волги» классный. Он увидел, затормозил. Когда я проезжал, он почему-то отпустил тормоза. Как он потом мне рассказал, от счастья, что увидел машину, о которой мечтал всю жизнь», — поделился певец в ток-шоу «Звезды сошлись» на канале НТВ. Александр Буйнов отметил, что вся сложность в ремонте ретрокаров заключается в труднодоступных запчастях.