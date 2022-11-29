. Александр Гудков приполз обратно в Россию за миллионами
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Александр Гудков приполз обратно в Россию за миллионами

Александр Гудков приполз обратно в Россию за миллионами
Стало известно, что сбежавший артист Александр Гудков вернулся на родину ради заработков. Несколько звезд российского шоу-бизнеса покинули страну в конце февраля. Однако найти работу в эмиграции удалось далеко не всем. Артисты возвращаются в Москву. Бывший соведущий шоу «Вечерний Ургант», которое не выходит в эфир уже девять месяцев, оказался в их числе. Представители Александра Гудкова сообщили, что он находится в России и готовится к «новогоднему чёсу». Выступление Александра на мероприятии обойдется как минимум в два миллиона. Это стандартный гонорар бывшего КВНщика для корпоративов. Еще десять процентов от этой суммы заказчики должны будут заплатить фирме, через которую он осуществляет творческую деятельность. Выступать Гудков предпочитает с проверенными партнерами. Участие его соведущего Константина Анисимова стоит 400 тысяч рублей. Но тем, кто решил не скупиться на вечеринку, в пару к комику предлагают его близкую подругу и коллегу по Comedy Woman Екатерину Варнаву.
За присутствие на сцене эффектной длинноногой артистки придется заплатить еще два миллиона рублей. При этом у дуэта серьезные требования, касающиеся бытового райдера. В Москве выступление артистов обойдется меньшими деньгами и хлопотами. Им требуется гримерка, напитки, сырная тарелка, фрукты, орехи, лосось с овощами на гриле и филе миньон, сообщает Telegram-канал Mash. А вот с выездами в регионы сложнее. Артистам требуются билеты бизнес-класса с VIP-проходами, а также неразговорчивые и некурящие водители с автомобилями представительского класса не старше 2019 года. Кроме того, Александр Гудков и Екатерина Варнава готовы жить только в люксах пятизвездочных отелей. В номерах их должны ждать шампанское и фрукты. Помимо гонораров, они просят суточные выплаты по 10 тысяч на каждого из членов команды. В мае Гудков воссоединился с коллегами по «Вечернему Урганту» в Останкино. Шоумен встретился с Аллой Михеевой. После этого бывший капитан команды КВН «Фёдор Двинятин» оказался в центре громкого скандала, когда выпустил провокационный клип на песню «Я узкий». Это стало его пародией на трек SHAMANа «Я русский». Ролик вызвал неоднозначную реакцию его коллег. 
# Шоу-бизнес Гудков Александр
По материалам: z-aya

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