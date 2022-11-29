. Александр Ющенко рассказал, зачем прокуратуре инструкция по блокировке СМИ

В Генеральной прокуратуре подготовили проект ведомственного приказа об утверждении инструкции о порядке подготовки требований о приостановлении деятельности средства массовой информации. В инструкции должно быть подробно прописано, какая информация считается недостоверной, какие материалы должна собрать прокуратура и как принимается решение о блокировке СМИ. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

Как сообщил «Парламентской газете» первый заместитель председателя Комитета Госдумы по информатизации, информационным технологиям и связи Александр Ющенко, создание инструкции — логичный следующий шаг за принятием закона о внесудебной блокировке средств массовой информации.

«Такая инструкция, безусловно, необходима, — отметил парламентарий. — Причем, на мой взгляд, необходима она не только прокуратуре и иным органам надзора, но и самим журналистам и редакторам. Я уверен, будут возникать ситуации, особенно в регионах, когда какой-нибудь чиновник захочет закрыть то или иное СМИ просто потому, что оно ему чем-нибудь не угодило. Разработанная же инструкция позволит таких ситуаций не допускать — работники СМИ будут четко знать, что является недостоверной информацией, как должны действовать надзорные органы, и как их решение можно законно оспорить».

Напомним, закон о внесудебной блокировке СМИ вступил в силу этим летом. Он дал Генеральной прокуратуре право без суда приостанавливать деятельность СМИ на срок до шести месяцев, запрещать деятельность иностранных СМИ и блокировать сайты «пожизненно».