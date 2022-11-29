. Александр Ревва бросил подачку маме

Актер и певец Александр Ревва не на шутку рассорился с матерью. Артист серьезно поссорился с родителями. Если отец шоумена еще старается держаться, то у мамы опускаются руки. Несмотря на плохое самочувствие близких людей, юморист не спешит делать шаги к примирению. Мама Александра Реввы продолжает на него жаловаться. По словам Любови Рачеевой, известный сын не только запрещает видеться с внучками, но и не отвечает на телефонные звонки. «Вот такая жизнь. Саша так и не перезвонил мне, а у Ержана все непросто. Инвестор от него отказался, теперь он в Москве. Было два сына у меня. Один — родной, который забыл, а второй — тот, который снова назвал меня «мамой Любой». А теперь, получается, ни одного. Ержан тоже обиделся. Кто теперь поздравит меня?» — плачется родительница шоумена.Чтобы не было вопросов, сразу расскажем — Любовь Николаевна рекламирует певца Ержана Нургалиева, помогает ему пиариться, а с недавних пор называет вторым сыном. Говорят, Нургалиев жил у Речеевой, но после того, как его стали называть альфонсом, съехал и разорвал общение. При этом музыкант поздравил женщину с Днем матери. Про праздник не забыл и сам Ревва. «Я рада. А Саша прислал 30 тысяч рублей», — поделилась Любовь Николаевна с Woman.ru. У мамы Реввы больные ноги — она едва ходит. Не так давно женщина намекнула, что сын отдалился от нее из-за жены Анжелики. Как говорит Рачеева, она постоянно ищет встречи с внучками, но ей отказывают… «Я приехала на концерт, на который сын не приглашал, с шоколадкой вышла к ребенку, обняла ее. Все сделано, чтобы я не видела ни детей, ни внуков. Сыну нравится быть подкаблучником, так что пусть», — ранее жаловалась родительницы звезды Comedy club.