Вадим Карасев

Сокуров получил приз за вклад в мировой кинематограф на фестивале авторского кино в Сербии

Режиссер Александр Сокуров получил награду за вклад в мировой кинематограф на фестивале авторского кино в Сербии. Об этом сообщает новостное агентство Tanjug.

Режиссер получил приз на мероприятии, которое состоялось в Белграде. Его отметили в категории «Взгляд на мир: Воислав Вучинич». В этом году такой награды впервые удостоили иностранного кинодеятеля.

В рамках фестиваля также был показан новый анимационный фильм Сокурова «Сказка». В центре сюжета — события Второй мировой войны в фантастическом ключе. В проекте представлены сконструированные образы Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля, Адольфа Гитлера и других исторических личностей, которые ведут беседы в чистилище.

В ноябре сообщалось, что эта картина выйдет в прокат в европейских странах. «Я, честно говоря, рад, что так разворачивается. Мне казалось (…) по первому испугу от фильма французов в Каннах, что они вообще побоятся даже двинуться в сторону фильма, но в общем оказалось не так. Очень хотят смотреть», — отмечал Сокуров. Он добавил, что не подавал документы на получение прокатного удостоверения в России.