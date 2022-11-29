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Аналитик назвал простой способ накопить деньги

Аналитик назвал простой способ накопить деньгиАналитик Исаков назвал диверсифицированный пакет акций простым способом накопить деньги

Директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков рассказал, каким образом россияне могут сделать накопления. Об этом он высказался в беседе с агентством «Прайм».

Исаков назвал простой способ накопить деньги и порекомендовал использовать для этого диверсифицированный пакет акций или паевых инвестиционных фондов. «Не стоит упускать момент покупки бумаг, которые на длинном горизонте могут показать отличную доходность», — призвал аналитик.

Специалист добавил, что самой выгодной покупкой являются дешевые акции российских компаний в кризис, когда пессимисты устанавливают стоимость, ниже необходимой. Кроме того, он посоветовал диверсифицировать вложения. Подобные бумаги обеспечат доходность на уровне 50 процентов годовых в течение трех лет.

Эксперт порекомендовал делать вклады в паи паевого инвестиционного фонда, поскольку в таком случае бумагами станут управлять профессионалы.

Ранее в Минфине дали советы россиянам по сохранению сбережений. Замминистра финансов Моисеев призвал копить деньги в рублях и приобретать импортные товары.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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