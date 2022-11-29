. Астролог Александр Зараев составил прогноз на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака

Подробный прогноз на декабрь 2022 года для всех знаков зодиака от Александра Зараева поможет спланировать свои дела на первый зимний месяц. Известный астролог уже расшифровал послание небесных светил. Для большинства знаков декабрь будет вполне благоприятным.

Прогноз на декабрь для Овнов

С начала зимы представителям знака стоит заняться обучением. Это может быть повышение квалификации или прохождение курсов. Благоприятный месяц для публичных выступлений. Особого везения стоит ждать тем, чья деятельность связана с педагогикой. Все получится, если действовать последовательно. Стоит обратить внимание на оппозицию Солнца и Марса. Расположение небесных светил говорит о необходимости рационального подхода к любому делу. Смелые идеи можно реализовать начиная со второй декады декабря.

Гороскоп для Тельцов





Оппозиция Венера-Марс внесет сумятицу в любовные отношения. Будьте к партнеру мягче. Каждый может допускать ошибки. Свои промахи честно признавайте, иначе придется еще не раз столкнуться с их последствиями. На стыке первой и второй декад декабря возможны финансовые проблемы. Зато потом вас ждет рывок в карьере. Не упустите шанс проявить себя.

Астропрогноз для Близнецов

Эмоциональное состояние в начале месяца будет оставлять желать лучшего. Чтобы избежать конфликтов, сократите общение с людьми до минимума. Воздержитесь от сплетен. Уже с начала второй декады фортуна улыбнется вам. Воспользуйтесь шансом исправить старые промахи. К концу месяца займитесь налаживанием контактов с коллегами.

Гороскоп на декабрь для Раков

Запаситесь терпением. Начало месяца будет крайне напряженным. Высок риск переутомления, нервного срыва и даже эмоционального выгорания. Распределите ресурсы и займитесь приоритетными делами. Прилив энергии во второй декаде вернет веру в будущее. Воспользуйтесь этим в первую очередь для улучшения отношений в семье и продвижения по службе.

Прогноз для Львов





На рубеже ноября и декабря не стоит заниматься обсуждением важных вопросов по работе. Расположение небесных светил говорит, что достичь взаимопонимания будет непросто. Тем более не действуйте в одиночку. Цена ошибки будет слишком высока. Подождите до середины месяца. Обстановка стабилизируется – и тогда можно будет поднять интересующие вопросы.

Гороскоп на декабрь для Дев

Оппозиция Солнца к Венере и Марсу привнесет в жизнь знака резкие перемены. Девы не будут готовы к ним. Больше всего они станут волноваться за свое материальное благополучие. Ощущение стабильности придет ближе к середине декабря. Все наладится, и вы достигнете даже большего, чем планировали. Не упускайте возможности укрепить отношения с коллегами и близкими.

Астропрогноз для Весов

Неблагоприятное начало месяца. Высок риск неприятных ситуаций:

ссоры с членами семьи, друзьями;

финансовые потери;

необходимость раньше срока возвращать долги.

На работе ситуация будет непростая. Старайтесь не усложнять и не реагировать остро на неприятные новости. Благоприятные перемены начнутся уже во второй декаде декабря. Одиночкам стоит планировать свидания ближе к концу месяца.

Гороскоп для Скорпионов на декабрь

Первая половина месяца неблагоприятна для покупок и любых манипуляций с финансами. Существует высокий риск потерять деньги. Более того, шаткое материальное положение станет причиной ссор в семье. Ситуация улучшится ближе к концу месяца. Главное, до этого времени не рассориться с близкими.

Прогноз для Стрельцов





У вас много энергии. Кажется, будто вы можете горы свернуть. У Стрельцов действительно все получится, если вы не будете тратить время на необязательные вещи. Например, на ссоры и попытки доказать свою правду. Сосредоточьтесь на личных желаниях и приоритетах. Удача посетит вас во второй половине месяца. Не стесняйтесь показывать свои лучшие качества и проявлять инициативу.

Гороскоп на декабрь для Козерогов

Отношения с окружающими ухудшатся из-за ряда досадных ошибок, которые вы допустили в прошлом. Не нервничайте. Всеми силами избегайте стрессовых ситуаций. Сосредоточьтесь на безопасности своей семьи, особенно детей. Не упускайте возможности поработать во второй половине декабря.

Прогноз для Водолеев

В начале декабря расслабиться будет нереально. Обстановка окажется до предела напряженной. Постарайтесь не наломать дров. Неприятности будут связаны с личной жизнью. Это может быть ссора с партнером, бытовые проблемы или переезд. Постарайтесь до второй половине декабря завершить старые дела. Ближе к концу месяца вас ждут удивительные приключения.

Гороскоп для Рыб на декабрь

На работе помните о субординации. Есть риск серьезно поссориться с коллегами. Не стоит до последнего стоять на своем. Слушайте мнение других. Упрямство может привести к денежным лишениям. Неблагоприятный месяц для судебных разбирательств и начала новых проектов. Если в этом есть острая необходимость, займитесь этим во второй половине декабря.