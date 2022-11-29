. Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk 2077 не повторится»
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Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk 2077 не повторится»

Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk 2077 не повторится»


На днях студия Mundfish провела презентацию своего проекта Atomic Heart для российских журналистов. Многие издания сегодня опубликовали ранние превью Atomic Heart, и большинство из них сходятся с мнением портала IGN, который несколько дней назад выпустил свой ранний обзор.

Релиз игры Atomic Heart должен состояться на Xbox One, Xbox Series X | S, Playstation 4, Playstation 5 и PC. Демонстрация проекта на презентации для журналистов была именно на PC. Но издание GameMag сообщает, что разработчикам из Mundfish при презентации Atomic Heart был задан вопрос о консольных версиях. Они заявили, что «пока не готовы делиться техническими деталями, но ситуации как с Cyberpunk 2077 здесь не повторится».

Напомним, Cyberpunk 2077 на старте столкнулся с огромными проблемами технического плана на всех консолях. Чтобы привести игру «в форму» на консолях студия CD Projekt RED потратила почти 2 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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