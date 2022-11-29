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Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программы

Бузова не смогла ответить на вопрос школьной программыБузова на шоу «1-11» Иды Галич неверно соотнесла физические величины с единицами измерения

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в эфире шоу «1-11» блогерши Иды Галич, в котором звезды состязаются с детьми и подростками в знании школьной программы, не смогла верно ответить на вопрос из курса физики. Выпуск доступен на YouTube.

В одном из раундов Бузовой предстояло соревноваться с десятиклассником по имени Михаил. Обоим участникам нужно было соотнести физические величины с единицами измерения. Ведущая верно отметила в своем ответе, что длина измеряется в метрах, а масса — в килограммах. Однако она неверно указала в своем ответе, что энергия измеряется в амперах, сила — в паскалях, а давление — в ньютонах (энергия измеряется в джоулях, сила — в ньютонах, давление — в паскалях — прим. «Ленты.ру»). Узнав правильные ответы, ведущая посмеялась над своей неудачей.

При этом подросток справился с задачей. «В этом раунде Михаил раскатал Ольгу Игоревну в пух и прах», — пошутила Галич, комментируя результаты тура. В целом же игра окончилась ничьей.

Ранее блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева в интервью Ксении Собчак не смогла ответить на ряд вопросов школьной программы. В частности, она призналась, что не знает, кто написал произведение «Отцы и дети» и в каком веке правил Петр I.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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