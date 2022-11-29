. CD Projekt отчиталась о рекордном 3 квартале в истории — этому поспособствовал Cyberpunk 2077
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CD Projekt отчиталась о рекордном 3 квартале в истории — этому поспособствовал Cyberpunk 2077

CD Projekt отчиталась о рекордном 3 квартале в истории — этому поспособствовал Cyberpunk 2077


В 2022 году разработчики из CD Projekt RED выпустили сразу несколько крупных обновлений для Cyberpunk 2077, серьезно доработав проект. Игра хорошо теперь работает даже на прошлом поколении приставок, хотя разработчики и решили сконцентрировать дальнейшее развитие проекта (выпуск DLC) только на новом поколении.

Обновления привели к сильному увеличению продаж Cyberpunk 2077, что показывают и финансовые результаты польской компании. Сегодня группа компаний CD Projekt отчиталась о самом успешном 3 квартале (июль-сентябрь) в истории. Выручка за квартал составила около $54,4 млн, а прибыль $21,9 млн. Компания отдельно отметила, что успеху способствовал именно Cyberpunk 2077.

Как обычно, польская студия опубликовала информация о распределении сотрудников по проектам студии. Ниже можно видеть, что большая часть команды сейчас занята дополнением для Cyberpunk 2077, а также разработкой новой игры серии The Witcher.


# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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