. Чем опасен перевод между счетами ?
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Чем опасен перевод между счетами ?

Чем опасен перевод между счетами ?
Эксперт рассказал о новых схемах мошенничества. Если у вас открыты несколько счетов в одном или разных банках, — будьте бдительны. На таких, как вы, мошенники открыли охоту. О новой схеме предупредил специалист по международным финансовым рынкам маркетплейса «Финмир» Роман Эткинд. Как рассказал эксперт, теперь переводить деньги с одного своего банковского счета на другой свой же стало опасно. И все из-за новой мошеннической схемы. На первом этапе злоумышленники заражают ваш телефон или компьютер вирусами. С их помощью они получают доступ к мобильному или онлайн-банку. Затем аферисты звонят под видом сотрудников полиции, прокуратуры или Центробанка и рассказывают, что ваши счета под угрозой. Все, кроме одного, — того, к которому они уже имеют доступ. Другой вариант: вам поведают, какие выгодные условия по вкладам появились в том самом банке. В общем, всеми правдами и неправдами мошенники будут уговаривать вас все деньги туда перевести. «Сложность состоит в том, что сотрудникам ЦБ и службам безопасности банков, борющимся с мошенниками, практически невозможно понять, что происходит противоправное действие. Ведь человек сам переводит деньги между своими счетами, что обычно не вызывает вопросов», — сказал финансист. Эксперт призвал не брать трубку, если звонят незнакомцы, не переходить по ссылкам из электронных писем и SMS-рассылок, особенно если непонятно, кто отправитель. Также Эткинд предупредил  внимательно проверять доменные адреса, так как во многих случаях мошенники копируют страницы популярных и известных сайтов и таким образом вводят людей в заблуждение, пишет агентство «Прайм». Ранее специалист Григорий Пащенко рассказал о простой схеме, которая позволяет злоумышленникам перехватывать звонки и SMS-ки в том числе от служб безопасности банков и электронных сервисов.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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