. ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
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ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу

ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу
Странное распространение заболевания в известном интернет - магазине.   Несколько дней назад у работников Ozon повысилась температура, началась головная боль и появился кашель. Заболевшие обратились в больницу, где им диагностировали менингит. Количество инфицированных увеличивается с каждым часом. Все заболевшие жили в общежитии Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. В конце прошлой недели сотрудники Ozon почувствовали недомогание, но не ушли на больничный, а продолжили ходить на работу. Жители Подмосковья обратились к медикам лишь после того, как температура поднялась до 39, и стало невыносимо терпеть головную боль. Более 30 человек попали в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры. Туда же продолжают привозить работников маркетплейса. Многие из них находятся в реанимации, сообщает «Mash». Пока неясно, при каких обстоятельствах сотрудники подхватили тяжелое заболевание. Напомним, менингит — это воспалительное поражение мозговых оболочек и субарахноидального пространства. Это может быть результатом инфекции или реакцией на лекарственные препараты.
# Шоу-бизнес ЧП
По материалам: z-aya

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