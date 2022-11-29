. ЧП: Сотрудники Ozon массово попадают в больницу

Странное распространение заболевания в известном интернет - магазине. Несколько дней назад у работников Ozon повысилась температура, началась головная боль и появился кашель. Заболевшие обратились в больницу, где им диагностировали менингит. Количество инфицированных увеличивается с каждым часом. Все заболевшие жили в общежитии Нахабино, по четыре-пять человек в комнате. В конце прошлой недели сотрудники Ozon почувствовали недомогание, но не ушли на больничный, а продолжили ходить на работу. Жители Подмосковья обратились к медикам лишь после того, как температура поднялась до 39, и стало невыносимо терпеть головную боль. Более 30 человек попали в инфекционные отделения больниц Красногорска, Дедовска и Истры. Туда же продолжают привозить работников маркетплейса. Многие из них находятся в реанимации, сообщает «Mash». Пока неясно, при каких обстоятельствах сотрудники подхватили тяжелое заболевание. Напомним, менингит — это воспалительное поражение мозговых оболочек и субарахноидального пространства. Это может быть результатом инфекции или реакцией на лекарственные препараты.