. День 29 ноября в истории

Международный день солидарности с палестинским народом.

Памятная дата ООН, установленная резолюцией Генеральной Ассамблеи организации в 1977 году.

29 ноября 1947 года ООН приняла решение о разделе Палестины и создании на ее территории двух независимых государств — арабского и еврейского.

20 лет назад (2002) открылась Новая сцена Большого театра.

Авторами проекта здания были Ю.Н. Шевердяев, П.Ю. Андреев, А.В. Маслов и В.Н. Ковшель.

Внутренние интерьеры театра выдержаны в бело-зеленых и бело-терракотовых тонах с небольшим вкраплением золота. Потолки расписаны по мотивам рисунков художника Леона Бакста. Главный сценический занавес выполнен по эскизам скульптора и художника Зураба Церетели. Трехъярусный зрительный зал Новой сцены рассчитан на 950-1000 мест.

Строительство велось 7 лет. 29 ноября 2002 года премьерой оперы Римского-Корсакова «Снегурочка» Новая сцена Большого театра была открыта.

Во время реконструкции основного здания ГАБТ, в 2005-2011 годах, здесь шли постановки оперного и балетного репертуара театра.

Сегодня на Новой сцене исполняются спектакли Большого театра, проводятся гастроли российских и зарубежных театральных коллективов.

81 год назад (1941) фашистами была казнена партизанка Зоя Космодемьянская.

21 ноября 1941 года Зоя в составе группы добровольцев была направлена за линию фронта с заданием совершить поджоги в нескольких населенных пунктах. Космодемьянская успела исполнить только его часть, организовав поджог трёх домов, в которых ночевали немецкие солдаты. 28 ноября, во время второй попытки устроить пожар в деревне Петрищево (Рузский район Московской области), она была арестована. После продолжительных пыток партизанка была повешена на деревенской площади.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 февраля 1942 года Зои Космодемьянской было посмертно присвоено звание Героя Советского Союза. Она стала первой женщиной, удостоенной этого звания посмертно во время Великой Отечественной войны.

98 лет назад (1924) было создано Всероссийское общество охраны природы (ВООП).

В этот день был одобрен устав организации. Первым председателем общества стал зоолог Григорий Кожевников.

В 1960 году ВООП стало членом Международного союза охраны природы и природных ресурсов.

Сегодня общество является старейшей экологической организацией в мире (Всемирный фонд дикой природы создан в 1961 году, а Гринпис — в 1971 году). ВООП имеет свои отделения во всех субъектах России, в её рядах состоит свыше 3 миллионов человек.

104 года назад (1918) утверждены первые воинские уставы Рабоче-крестьянской Красной Армии.

После Октябрьской революции все воинские уставы царской армии были отменены. Новые были разработаны в очень короткие сроки Всероссийской коллегией по организации и управлению Рабоче-Крестьянской Красной Армии (РККА).

29 ноября 1918 года были утверждены первые воинские уставы РККА -внутренней службы и гарнизонной службы. В их основу были положены упрощённые версии аналогичных дореволюционных документов. Позднее были разработаны и приняты Строевой и Дисциплинарный уставы.

152 года назад (1870) началось первое путешествие Николая Пржевальского по Центральной Азии.

Эта была первая из четырёх экспедиций путешественника по малоизученным районам Центральной Азии. За 10 месяцев он вместе со своим бывшим учеником подпоручиком Михаилом Пыльцовым прошел путь длиной 3,5 тысячи вёрст (примерно 4 тысячи километров). Экспедиция побывала у озера Далай-Нур, исследовала хребты Сума-Ходи и Инь-Шань, а также течение Жёлтой реки (Хуанхэ).

239 лет назад (1783) в русскую азбуку введена буква «Ё»

На одном из первых заседаний Академии российской словесности, где обсуждался проект толкового Славяно-российского словаря, её глава княгиня Екатерина Дашкова предложила заменить обозначение звука «io» одной новой буквой — «ё». Её инициатива была одобрена общим собранием академии.

Первым печатным изданием, где встречается «ё», стала книга Ивана Дмитриева «Мои безделки», изданная в 1795 году.

Известной же буква стала благодаря Николаю Карамзину, который в своей книге «Аонид» заменил все буквенные сочетания «io» на «ё».

31 год назад (1991) вступил в силу договор о создании Южноамериканского общего рынка МЕРКОСУР.

Документ, подписанный 26 марта 1991 года Аргентиной, Бразилией, Уругваем, Парагваем и Венесуэлой, определил механизмы, структуру таможенного союза и общего рынка этих государств и его задачи.

В настоящее время в МЕРКОСУР сосредоточено 55,3 % населения стран Латинской Америки и Карибского бассейна (более 300 миллиона человек), 40 % прямых зарубежных инвестиций, 33 % объема внешней торговли стран региона.