. Девушка покинула праздничный ужин из-за неожиданного поступка свекрови

Вадим Карасев

Девушка покинула праздничный ужин из-за того, что свекровь выбросила принесенное ею блюдо

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как покинула праздничный ужин в честь Дня благодарения из-за неожиданного поступка своей свекрови. Девушка рассказала, что мать ее мужа выбросила блюдо, которое она принесла.

Автор написала, что находится на пятом месяце беременности и имеет проблемы со здоровьем, из-за чего ей необходимо придерживаться диеты, исключающей мясо. «Это приводит к конфликтам со свекровью, потому что мне приходится отказываться от еды, которую она готовит», — отметила она. Рассказчица добавила, что свекровь регулярно критикует невестку за то, что она «лишает ее внука мяса».

Недавно героиня истории пришла с мужем на праздник в дом свекрови и снова взяла еду с собой. По словам девушки, во время праздника свекровь не впускала ее на кухню: мать мужа рассказчицы забрала принесенное блюдо и сказала, что разогреет его и подаст на стол. Когда все гости заняли свои места, героиня истории не обнаружила своей еды и спросила свекровь, где ее блюдо. «Она начала притворяться, что я не приносила ей ничего, и спрашивала, не оставила ли я свое блюдо дома или в машине», — пересказала автор произошедшее.

«Я была в ярости, свекровь пыталась убедить меня есть то, что она приготовила, а мой муж ее поддерживал. Я взяла свои вещи и уехала», — пожаловалась рассказчица. В итоге выяснилось, что женщина выбросила блюдо невестки, объясняя это тем, что переживает за здоровье внука.

В комментариях под постом пользователи осудили мужа рассказчицы за то, что он не поддержал супругу в конфликте со свекровью. По их мнению, настроение матери для мужа автора важнее, чем здоровье жены.