. Дмитрий Нагиев задумался о смене профессии

Актер и ведущий Дмитрий Нагиев рассказал, кем хочет быть. Стало известно, что шоу «Голос. Дети» в этом сезоне будут вести Яна Чурикова и Агата Муцениеце, которые сменили на этом посту Дмитрия Нагиева. Сам он находится в творческом отпуске. Новый сезон шоу «Голос. Дети» стартует в эфире 9 декабря. В креслах наставниках будет Баста, Егор Крид, а также певица МакSим. А вот Дмитрия Нагиева в роли ведущего мы не увидим — ранее Юрий Аксюта рассказал, что шоумен взял творческий отпуск после 10 лет в эфире. Нагиев старается не комментировать ситуацию, лишь пару раз он тоже ссылался на усталость и творческий отпуск, но в недавнем прямом эфире для известной онлайн-платформы, неожиданно обмолвился, что думает о смене профессии. «Многие задумываются, не поменять ли работу? Даже я недавно ушел… Да неважно откуда, вы все равно вряд ли слышали. Но поменять профессию стало проще», рассказал Дмитрий Нагиев.Как и его коллега по цеху Иван Ургант, Нагиева стала привлекать сфера IT, и он с удовольствием в свободное время осваивает новые и интересные профессии, а также работу с данными и графический дизайн. Разговорившись с одной женщиной, он услышал интересную для себя мысль — пенсия, самое время, чтобы поучиться чему-то новому. «Скоро уже можно об этом подумать», — отшутился артист. Кроме того, он поспрашивал молодых студентов, сколько они зарабатывают на старте. Во время интервью Нагиеву называли суммы в 100 тысяч рублей, 150 и даже 300. «300 тысяч рублей зарабатываешь? Да это вся моя зарплата за все году службы на Первом канале», сказал Дмитрий Нагиев. Шоумен, конечно, лукавит, когда говорит об этом, ведь в главной кнопкой страны у него был эксклюзивный контракт, по которому ему, по слухам, в месяц причиталось от пяти до семи миллионов рублей. Сейчас, когда работы стало меньше, Нагиев всерьез планирует вложиться в прибыльный бизнес. Например, ему пришла идея открыть сеть барбершопов. «Я мало что умею. Языком чесать — это не бизнес. Хочу открыть барбершоп и мстить всем, у кого волосы остались», сказал Дмитрий Нагиев в YouTube-шоу Skillbox Лекторий.