. Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
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Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза

Дочка певицы Славы отказалась брать фамилию мужа из-за курьеза
Дочь певицы Славы, Александра, которая вышла замуж решила не брать фамилию мужа. В минувшую пятницу старшая дочь Славы вышла замуж за молодого человека по имени Андрей. Александра Морозова не захотела устраивать пышное торжество, поэтому свадьба прошла в узком семейном кругу. Теперь девушка делится интересными подробностями о личной жизни. Оказалось, невеста не стала брать фамилию избранника. Александра рассказала, почему приняла такое решение. «Тут на самом деле забавная ситуация. У Андрея фамилия Дедов, у меня — Морозова. И мы долго смеялись на тему того, что если я возьму двойную фамилию, то получается как Дед Мороз. Поэтому фамилию решила оставить свою», — поделилась дочь Славы. Звездная наследница ответила и на другие вопросы — например, почему не сказала маме прийти в праздничном наряде. «Я всем гостям сообщила, что будет фотограф и красивый загс, что я выбрала платье… Но просто не сообщила, что платье будет супернарядное и в пол, как у настоящей невесты. Мама была с гастролей, уставшая, ехала дальше на концерт, поэтому так получилось. Главное, что она была рядом в этом важный для меня момент, у нее не было концерта в дальнем городе, и она смогла приехать. Все близкие собрались. Какая разница, кто в чем одет?» — написала Александра.
С супругом Морозова знакома с юности, но только четыре года назад пара поняла, что не может друг без друга. О муже девушки известно мало — ему 25 лет, он из приличной семьи. «Какого быть в статусе жены? Наверное, я еще не до конца осознаю. Да и главное, что мы давно готовы к семье и не считаем, что роспись что-то глобально поменяет — это лишь формальность, просто теперь мы закрепили это на бумаге. Главное — ежедневное отношение друг к другу, моральная готовность к семье и детям. Но приятно теперь назвать Андрея мужем. Есть, правда, некоторые переживания, что после свадьбы из отношений уходит влюбленность, начинается не романтичный быт. С другой стороны, мы же за все эти годы не разлюбили друг друга, а с каждым новым воссоединением чувства все больше и больше были. Мы будем учиться, будем работать над отношениями… теперь уже никуда не убежишь», — заключила дочь певицы.
# Шоу-бизнес Слава, певица
По материалам: z-aya

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