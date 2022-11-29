. Елена Ханга бабушка своей дочери

Ведущая Елена Ханга возмущена тем что о ней думают. Телеведущая стала мамой в 39 лет, подарив супругу, политологу Игорю Минтусову дочь Елизавету-Анну. Из-за позднего, по общепринятому мнению, материнства телеведущая до сих пор сталкивается с непониманием. Когда Елизавета-Анна ходила в школу, ведущая отчаянно хотела доказать, что ничуть не хуже других мам и пап. «Всех родителей собирали на «Веселые старты». Учитель говорит взрослым: «Давайте посмотрим, кто из родителей готов принять участие в конкурсах. Итак, бег в мешках!» Я поднимаю руку. Остальные как-то уныло смотрят в сторону. Фактически леса рук нет — одна моя. Классная руководительница отворачивается от меня и выбирает другого, буквально насильно, навязывая», — вспоминает Ханга. «В какой-то момент классная руководительница говорит: «Елена Абдулаевна, вам совершенно необязательно в этом участвовать. Я вас вижу, но вам, наверное, не стоит». Я понимала, что она считает меня старой калошей, которая не сможет пройти ни одного детского испытания! Это было очень обидно, поскольку я в прошлом теннисистка и всегда считала себя в хорошей форме. А когда мне в метро уступали место, было совсем обидно! Я решила, что с этим надо покончить, и приняла участие в конкурсе, чтобы доказать дочке: я — не старая, я — не бабушка, а очень даже мама, которая может даже где-то и в чем-то обскакать свою дочь!» — восклицает она.«Знаете, по российским стандартам я родила дочку очень поздно, и из-за этого меня постоянно путают с ее бабушкой. Я вначале вздрагивала, а потом привыкла. Вот, например, приходит врач-педиатр домой, смотрит ребенка, я ей все рассказываю, и вдруг она говорит: «Спасибо, я с вами поговорила, теперь хочется поговорить с мамочкой», сказала Елена Ханга. К слову, Елена Абдулаевна хотела бы, чтобы наследница, следуя ее примеру, предпочла карьеру, а потом уже занялась семьей. «Внуков я пока не жду. Все-таки хотела бы, чтобы она получила образование и сделала карьеру. Я не очень люблю эти истории, когда женщина родила, не построив карьеры или не получив образования, и после этого всю жизнь говорит дочке: «Вот если бы я не родила, если бы я не бросила карьеру из-за тебя, то была бы солисткой Большого театра!». Поэтому считаю, что лучше сделать карьеру, чтобы потом ни о чем не жалеть! Я уже сказала ей: «Все, что я могла сделать для тебя, я уже сделала, дальше — сама-сама-сама. Начиная с этого дня, я — подружка». Она уже совершеннолетняя, ей исполнился 21 год. Я знаю ее парня, но на самом деле не хочу, чтобы она сейчас выходила замуж. Я хочу, чтобы она встала на ноги и могла не зависеть ни от кого. Не знаю, как она, а я как считала, что нужно самой состояться в жизни, так и считаю», — заключила звезда «ТН ЗВЕЗДЫ».