. Елена Воробей прокомментировала сообщения об эмиграции

Вадим Карасев

Артистка Воробей опровергла сообщения об эмиграции в Израиль и объяснила отъезд гастролями

Знаменитая российская пародистка и звезда юмористической программы «Аншлаг» Елена Воробей прокомментировала появившиеся в СМИ сообщения о ее эмиграции в Израиль. В разговоре с SHOT она опровергла эту информацию.

Артистка назвала публикации о своем переезде из России бредом и объяснила, что приехала в Израиль на гастроли. «Видимо, просто всем больше не о чем говорить и исчерпалась фантазия. А чего ж не писали, что я эмигрировала на Дальний Восток? Я недавно там неделю прожила», — добавила она.

Перед этим Воробей в эфире радиостанции «Первое Радио 89.1Fm» рассказала, что ранее, приехав в Израиль, узнала, что там также находятся некоторые российские звезды, в том числе и певица Алла Пугачева.

По словам артистки, после этого она в шутку предложила устраивать в этой стране «ханукальные встречи Пугачевой» (певица с конца 80-х проводила ежегодный телефестиваль «Рождественские встречи» — прим. «Ленты.ру»). Вслед за этим некоторые СМИ и Telegram-каналы заявили, что Воробей эмигрировала в Израиль.

Кроме того, артистка в том же эфире ответила на критику в СМИ из-за отъезда из России на гастроли. Пародистка заверила, что старается не обращать внимания на подобные публикации.

В сентябре звезда «Аншлага» объявила в своем Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ), что в конце ноября-начале декабря у нее состоятся гастроли в Израиле. Она указала, что выступит в шести городах страны. После этого в некоторых СМИ появились сообщения о «побеге» артистки из России.

