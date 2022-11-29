. Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле
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Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле

Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле
Артистка Елена Воробей повстречалась со сбежавшими звездами.     Юмористка вслед за многими коллегами эмигрировала в Израиль. За рубежом Елена не сидит без дела, а дает концерты и записывает новые песни. У пародистки столько креативных идей, что она может помочь заработать самой Алле Пугачевой. *Максим Галкин признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 16.09.2022. **Андрей Макаревич признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 2.09.2022. ***Моргенштерн признан иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 06.05.2022. Елена Воробей встретила в Израиле коллег, которые уехали из России после начала спецоперации. По словам 55-летней юмористки, артисты не остались без работы и легко могут создать свое шоу.
«В Москве находилась в жутком стрессе. Начали уезжать знаковые, умные, культовые люди. Я приехала в Израиль и обнаружила столько талантов в одном месте — Аллу Борисовну Пугачеву, Максима Галкина*, Андрея Макаревича**, Ваню Урганта и даже Моргенштерна***. Я со своим определенным чувством юмора сказала: «Слушайте, были «Рождественские встречи», а не пора ли делать «Ханукальные встречи Пугачевой?» — поделилась Воробей. Все уехавшие из родной страны звезды подверглись жесткой критике — Елена не стала исключением. Юмористка же не обращает внимания на хейт и как ни в чем не бывало веселит публику. «Скучала по Израилю, и вот теперь я здесь. Нервы не железные, конечно, но важно самосохраниться», — сказала пародистка в YouTube-шоу «Первое радио 89.1». — Главное, чтобы Бузова сюда не приехала». Воробей в буквальном смысле начала жизнь с чистого листа — она обзавелась домом, обрела заграничных поклонников и, возможно, еще построит новые отношения. Как известно, весной звезда сбежала от госслужащего жениха прямо накануне свадьбы.
# Шоу-бизнес Воробей Елена
По материалам: z-aya

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