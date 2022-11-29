. Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Вадим Карасев

Bloomberg: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть из-за Прибалтики

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.

Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.

Идея Польши

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза.

Издание указывает, что большинство стран ЕС поддержали предложение об установке потолка цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако Варшава и страны Балтии осудили эту идею, сочтя ее «слишком выгодной» для Москвы.

Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение ЕС по вопросу лимита цен на российскую нефть, заявил, что РФ не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен.

Он напомнил, что позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

25 ноября стало известно что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.