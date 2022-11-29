. Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефтьBloomberg: ЕС не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть из-за Прибалтики

Страны — члены Европейского союза (ЕС) не смогли согласовать уровень потолка цен на российскую нефть. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на дипломатов.

По словам источников, переговоры внутри ЕС застопорились, Польша и страны Прибалтики все еще считают предлагаемую стоимость чересчур высокой.

Группа стран, выступающих за более низкую цену, также хочет, чтобы к инструменту был добавлен механизм проверки для последующего пересмотра цен, а также более жесткий план по новому пакету санкций в отношении России.



Идея Польши

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщала, что предложение Польши снизить потолок цен на российскую нефть в два раза может нарушить единство Евросоюза.

Издание указывает, что большинство стран ЕС поддержали предложение об установке потолка цен на уровне 65-70 долларов за баррель. Однако Варшава и страны Балтии осудили эту идею, сочтя ее «слишком выгодной» для Москвы.



Реакция России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя обсуждение ЕС по вопросу лимита цен на российскую нефть, заявил, что РФ не будет «стрелять себе в ногу» и продавать нефть странам, которые введут на нее потолок цен.

Он напомнил, что позиция Москвы на этот счет уже была озвучена российским лидером Владимиром Путиным, хотя в ней «очень много нюансов».

25 ноября стало известно что дипломаты стран-членов Евросоюза отложили переговоры по уровню лимита цен на нефть из России. Такое решение было принято из-за разницы в позициях дипломатов государств континента по данному вопросу.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard
Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Новогоднее меню: можно ли готовить рыбу на праздничный стол
Новогоднее меню: можно ли готовить рыбу на праздничный стол
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2022 года
Стрижка ногтей по лунному календарю в декабре 2022 года
Ева Грин в образе Миледи, а Венсан Кассель - Атос: новый фильм "Три Мушкетера" (2 фото)
Ева Грин в образе Миледи, а Венсан Кассель - Атос: новый фильм
В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне
В России оценили возможность возвращения мира к холодной войне
Маск опубликует документы о подавлении свободы слова в США
Маск опубликует документы о подавлении свободы слова в США
Сценарист "Елок-9" Евгений Кулик рассказал, почему отказались от Урганта и Светлакова: "Иван - не актер"
Сценарист "Елок-9" Евгений Кулик рассказал, почему
100 лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь
100 лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь
Научные причины, почему стоит соблюдать технологическую диету
Научные причины, почему стоит соблюдать технологическую диету
Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации
Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации

Топ на сегодня

Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября 2022 по 6 января 2023 года
Что можно и что нельзя делать в Рождественский пост с 28 ноября 2022
Германия расхотела помогать Киеву из-за украинских беженцев
Германия расхотела помогать Киеву из-за украинских беженцев
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых

Еще по теме

Постпреды стран ЕС договорились по ограничению цен на российскую нефть
ЕС отложит введение потолка цен на российскую нефть
Евросоюз отложил переговоры по уровню лимита цен на российскую нефть
Названа дата объявления G7 потолка цен на нефть из России