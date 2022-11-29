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Фаррахов поддержал введение упрощенного порядка лицензирования производства лекарств

Фаррахов поддержал введение упрощенного порядка лицензирования производства лекарств

С 2023 года срок рассмотрения документов для получения лицензии на изготовление медпрепаратов станет на треть короче и составит не более 30 рабочих дней. А подать необходимый пакет документов можно через портал госуслуги. Об этом говорится в постановлении Правительства, опубликованном на сайте кабмина.

Согласно документу, упрощенный порядок лицензирования производства лекарств с 2023 года будет введен на постоянной основе. Сейчас такой алгоритм действует с середины 2021 года в рамках эксперимента по оптимизации и автоматизации процессов в сфере разрешительной деятельности.

Как рассказал «Парламентской газете» член Комитета по бюджету и налогам, доктор медицинских наук Айрат Фаррахов, снижение бюрократических барьеров можно только приветствовать. Это уменьшит риски возникновения недостатка лекарств, заявил парламентарий. «Производители ранее неоднократно говорили, что время ожидания лицензии достаточно долгое, поэтому любое действие по сокращению этого срока, актуально»,  — уверен депутат.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

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По материалам: pnp.ru

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