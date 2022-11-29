. Филипп Киркоров в шоке от Алсу

Певица Алсу заставила поп-короля потерять дар речи. Артистка похвасталась вокальными данными, о наличии которых не догадывались даже её близкие друзья. Филипп Киркоров, хотя и знаком с певицей уже около 30 лет, даже и не предполагал о том, каким потенциалом она обладает. Весной этого года Алсу снималась в шоу «Маска» на НТВ в образе Пчелки, где впервые продемонстрировала, что может работать с оперным материалом. Это было насколько неожиданным, что многие зрители заподозрили в этой истории обман. Мол, за звезду на самом деле пел кто-то другой. Однако после вылета из проекта Алсу сняла для злопыхателей видео, на котором спела в живую, ещё раз покорив слушателей мощным голосом. Накануне дар речи от «проявившегося» таланта потерял и Киркоров. Король поп-сцены встретил Алсу на студии, где она распевалась перед записью.«Просто я в шоке! Аплодирую стоя! Если бы своими ушами не услышал, не поверил бы, что из этой хрупкой девочки вдруг такой звук», — сказал ошарашенный Киркоров. Алсу говорит, что близкие друзья давно знают о возможностях её голоса, но открыться публике она решилась только недавно. Теперь никто из хейтеров не сможет дразнить исполнительницу обидным прозвищем «шептунья». Напомним, что Алсу воспитывает трех детей, но интерес к музыке есть только у младшей дочери певицы. Микелла Абрамова ранее прославилась участием в шоу «Голос.Дети», где дошла до финала и почти стала победительницей. Триумфу юной артистки помешал скандал, связанный с обвинениями в накрутке голосования.