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Глава буддистов России ответил на слова Папы Римского о жестоких бурятах на СВО

Глава буддистов России ответил на слова Папы Римского о жестоких бурятах на СВОГлава сангхи буддистов РФ Хамбо-лама ответил Папе Римскому словами о борьбе с фашизмом

Участвующие в специальной военной операции (СВО) на Украине буряты не жестоки, просто борются с фашизмом. Об этом заявил глава буддийской традиционной сангхи России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев в своем Telegram-канале. Так он ответил на слова Папы Римского Франциска о жестокости бурятов и чеченцев.

Аюшеев отмтеил, что «европейские латинцы» не понимают, что жизнь в холодных регионах России воспитала в буддистах стойкость, терпеливость и выносливость.

«Нежданно и негаданно глава католиков мира был вынужден высказаться про наш народ недобрыми словами (...) Наши люди не жестокие, они просто вынуждены повторно и достойно защищать свою Родины от фашизма, как наши деды и прадеды», — сообщил он.

Ранее журнал America опубликовал интервью Папы Римского, в котором тот высказался об украинском конфликте. В разговоре с журналистами издания он заявил, в частности, что считает жителей Чечни и Бурятии самой «жестокой частью российских войск на Украине».

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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