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Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам России

Глава МИД Латвии посоветовал Украине бить по аэродромам РоссииГлава МИД Латвии предложил позволить Киеву бить по аэродромам, откуда Россия наносит удары

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс выразил мнение, что нужно разрешить Украине наносить удары по российским аэродромам. Его слова приводит агентство Вloomberg.

Глава МИД призвал атаковать места базирования ракет, которыми наносят удары по критической инфраструктуре Украины. «Мы должны позволить украинцам использовать оружие против площадок для запуска ракет и аэродромов, откуда проводятся эти операции», — заявил министр.

При этом, как отметил Ринкевичс, Киев не должен бояться эскалации.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в Киеве с главами МИД семи стран Европы попросил у них системы противовоздушной обороны и помощь в энергетике.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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