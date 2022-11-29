. Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае

Вадим Карасев

Politico: главу Евросовета Мишеля раскритиковали за мягкую позицию по протестам в КНР

Главу Евросовета Шарль Мишель в преддверии встречи с председателем КНР Си Цзиньпином раскритиковали за мягкую позицию по жесткому подавлению антиправительственных протестов, которые охватили Китай из-за политики нулевой терпимости к COVID-19. Об этом сообщает Politico.

«Он должен воспользоваться случаем, чтобы выразить нашу обеспокоенность по нескольким вопросам. Если протестное движение будет жестоко подавлено, ЕС готов поднять этот вопрос в международных организациях и рассмотреть новые санкции [против КНР]», — призвал отреагировать на жестокость китайских властей Рейнхард Бютикофер, глава делегации Европарламента по отношениям с Китаем.

По словам официальных представителей ЕС, проинформированных о планах поездки Мишеля, глава Евросовета не планирует затрагивать тему протестов на встрече с Си 1 декабря. Они предположили, что Мишель обойдется без прямого осуждения действий китайским властей и предложит помощь в борьбе с пандемией.

О планах официального визита Мишеля в Китай стало известно 24 ноября. Эти переговоры станут первой встречей главы Евросовета с Си Цзиньпином с 2018 года. Ожидается, что визит политика выявит разногласия между европейцами в отношении того, как строить отношения с Китаем, в том числе на фоне растущего противостояния Вашингтона и Пекина.

