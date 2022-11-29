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Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины

Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку УкраиныСтолтенберг: главы МИД стран НАТО обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева

Главы МИД 30 стран-членов НАТО на заседании в Бухаресте обсудят конфликт на Украине и поддержку Киева, об этом сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает ТАСС.

Отмечается, что на встречу приглашен министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, который проинформирует партнеров о потребностях государства в краткосрочной и долгосрочной перспективе, а также руководители дипломатических ведомств Боснии и Герцеговины, Грузии, Молдавии, Финляндии, Швеции.

Главы МИД обсудят реализацию новой стратегической концепции, принятой на саммите в Мадриде, в ней Россия названа «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности альянса», а Китай считается системным вызовом и конкурентом.

По инициативе главы МИД Германии Анналены Бербок планируется встреча представителей стран Группы семи (G7) и партнеров для организации поддержки Украины в вопросах снабжения энергоресурсами.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что министры иностранных дел стран-участниц НАТО объявят о новой помощи Украине. Предполагается, что обещанная помощь будет касаться поставок новых систем противовоздушной обороны (ПВО), электрогенераторов, медикаментов, зимнего снаряжения, а также устройств для борьбы с дронами.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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