. Gotham Knights получает бесплатное обновление с 2 новыми режимами

Вадим Карасев





Игра Gotham Knights, которая вышла несколько недель назад, получила не самый теплый прием от игроков и критиков. Многие потенциальные покупатели проекта были недовольны, что в динамичном экшене им предлагают только 30 FPS на консолях нового поколения, и до сих пор разработчики не внедрили режим производительности ни в каком виде.

Зато сегодня авторы Gotham Knights объявили о выходе крупного бесплатного обновления с 2 новыми режимами:

Heroic Assault. Это кооперативный режим на 4 игроков, в котором предстоит отправиться в глубины под Готэм-сити, чтобы сразиться с волнами врагов. Игроков ждет 30 уровней.Showdown. Это кооперативный режим на 2 игроков, в котором игроки могут противостоять усиленным версиям главных суперзлодеев DC, включая мистера Фриза, Харли Куинн и многих других.

К выходу обновления разработчики представили новый трейлер, где демонстрируются режимы.

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