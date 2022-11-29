. Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения

Вадим Карасев

Картон хром-эрзац – это трёхслойный тонкий упаковочный материал. В международной системе такой коробочный картон маркируется буквенным значением FBB.

Изготовление

Для производства хром-эрзац картона берут древесно-волокнистую массу, натуральную или химическую целлюлозу и отходы бумаги. Все компоненты перетирают, а затем соединяют друг с другом добавлением канифольного клея. Из-за того, что смола не растворяется в воде, картонный материал при контакте с влагой не намокает сразу. После перемешивания компонентов сырьё спрессовывают и сушат. Для производства наружных слоёв применяют белёную или небелёную целлюлозу. Для срединного – волокнистый полуфабрикат с небольшим добавлением макулатуры. Срединный слой обеспечивает прочность картонному материалу и уменьшает вес упаковки.

Лицевую сторону хром-эрзац картона делают:

без покрытия;

c обычным мелованием;

с литым мелованием.

На выбор способа обработки лицевой стороны влияет постпечатная обработка материала – будет ли печататься на его поверхности цветное или чёрно-белое изображение. На мелованном картоне (https://pack24.ru/kartonnye-korobki) более привлекательной смотрится полноцветная печать (за счёт того, что поверхность приобретает лёгкий глянец). Для монохромной печати подходит обычный немелованный эрзац.

С изнаночной стороны картон имеет белый или кремовый цвет. Это зависит от плотности наружного слоя. Эрзац поставляют в рулонах или листах. Картон толще 0,9 мм –только в листах.

Характеристики материала

Эрзац-хромированный картон отличается:

прочностью;

гибкостью;

малым весом;

компактностью;

низкой стоимостью.

Такой картон безопасен и экологичен. В его составе нет токсичных компонентов, поэтому материал такого типа можно использовать для изделий фармацевтической или пищевой промышленности. Тонкий картон легко утилизируется. Он подходит для вторичной переработки.

Эрзац-хромированный картон нередко применяют для производства самосборных конструкций. Его можно складывать многократно. Он устойчив к истиранию. Этот материал отлично держит многокрасочную печать и тиснение. Коробки из такого картона эффектно выделяются на полке в магазине. Они смотрятся более выигрышнее и презентабельнее, чем пластиковые ящики и лотки.

Сфера применения

Картон хром-эрзац используют для:

упаковки фармацевтических изделий, косметики, парфюмерных композиций и т. д.;

изготовления полиграфической продукции – визиток, плакатов, обложек документов;

запечатывания продуктов – замороженных, охлаждённых, бакалейных;

фасовки кондитерских изделий – печенья, пряников, пирогов;

производства упаковки для табачной и алкогольной продукции, и не только.

Картон хром эрзац – это отличный упаковочный материал (https://pack24.ru) для изделий любого типоразмера. Он имеет привлекательный внешний вид, прочную структуру и недорогую стоимость. А его верхний слой можно использовать для нанесения рекламной информации или логотипа своей компании.



