. Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения
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Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения

Картон хром-эрзац – это трёхслойный тонкий упаковочный материал. В международной системе такой коробочный картон маркируется буквенным значением FBB.

Хром-эрзац: характеристики картона и сферы применения

Изготовление

Для производства хром-эрзац картона берут древесно-волокнистую массу, натуральную или химическую целлюлозу и отходы бумаги. Все компоненты перетирают, а затем соединяют друг с другом добавлением канифольного клея. Из-за того, что смола не растворяется в воде, картонный материал при контакте с влагой не намокает сразу. После перемешивания компонентов сырьё спрессовывают и сушат. Для производства наружных слоёв применяют белёную или небелёную целлюлозу. Для срединного – волокнистый полуфабрикат с небольшим добавлением макулатуры. Срединный слой обеспечивает прочность картонному материалу и уменьшает вес упаковки.

Лицевую сторону хром-эрзац картона делают:

  • без покрытия;
  • c обычным мелованием;
  • с литым мелованием.

На выбор способа обработки лицевой стороны влияет постпечатная обработка материала – будет ли печататься на его поверхности цветное или чёрно-белое изображение. На мелованном картоне (https://pack24.ru/kartonnye-korobki) более привлекательной смотрится полноцветная печать (за счёт того, что поверхность приобретает лёгкий глянец). Для монохромной печати подходит обычный немелованный эрзац.

С изнаночной стороны картон имеет белый или кремовый цвет. Это зависит от плотности наружного слоя. Эрзац поставляют в рулонах или листах. Картон толще 0,9 мм –только в листах.

Характеристики материала

Эрзац-хромированный картон отличается:

  • прочностью;
  • гибкостью;
  • малым весом;
  • компактностью;
  • низкой стоимостью.

Такой картон безопасен и экологичен. В его составе нет токсичных компонентов, поэтому материал такого типа можно использовать для изделий фармацевтической или пищевой промышленности. Тонкий картон легко утилизируется. Он подходит для вторичной переработки.

Эрзац-хромированный картон нередко применяют для производства самосборных конструкций. Его можно складывать многократно. Он устойчив к истиранию. Этот материал отлично держит многокрасочную печать и тиснение. Коробки из такого картона эффектно выделяются на полке в магазине. Они смотрятся более выигрышнее и презентабельнее, чем пластиковые ящики и лотки.

Сфера применения

Картон хром-эрзац используют для:

  • упаковки фармацевтических изделий, косметики, парфюмерных композиций и т. д.;
  • изготовления полиграфической продукции – визиток, плакатов, обложек документов;
  • запечатывания продуктов – замороженных, охлаждённых, бакалейных;
  • фасовки кондитерских изделий – печенья, пряников, пирогов;
  • производства упаковки для табачной и алкогольной продукции, и не только.

Картон хром эрзац – это отличный упаковочный материал (https://pack24.ru) для изделий любого типоразмера. Он имеет привлекательный внешний вид, прочную структуру и недорогую стоимость. А его верхний слой можно использовать для нанесения рекламной информации или логотипа своей компании.


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