. Инсайдер утверждает, что Marvel’s Avengers близка к закрытию — «у игры мрачное будущее»
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Инсайдер утверждает, что Marvel’s Avengers близка к закрытию — «у игры мрачное будущее»

Инсайдер утверждает, что Marvel’s Avengers близка к закрытию — «у игры мрачное будущее»


Игра Marvel’s Avengers, которая вышла в сентябре 2020 года, на старте получила массу негативных отзывов. После разработчики смогли исправить часть проблем, а игру добавили в Game Pass, что существенно увеличило количество игроков в ней. Однако, похоже, что Marvel’s Avengers могут скоро закрыть.

Известный игровой инсайдер Miller, который специализируется конкретно на игре Marvel’s Avengers и неоднократно рассказывал точную информацию о будущем проекта, поделился некоторыми деталями о том, что ждет игру в ближайшее время. По его словам, обновление 3.0 с Баки Барнсом (Зимний Солдат), которое должно выйти уже 29 ноября, может стать последним крупным апдейтом. Инсайдер считает, что «игра не доживет до обновления 4.0».

Инсайдер говорит, что сейчас разработчики работают с малыми бюджетами и малой командой. У него имеется информация, что выпуск Женщины-Халк, которая должна была появиться в игре сразу после Черной Пантеры, перенесли на более поздний срок именно из-за недостатка «свободных рук» и бюджетов. Ее заменили на Джейн Фостер в самый последний момент «поскольку последняя была практически готова из-за своих слабых отличий от Тора».

Miller отмечает, что Marvel’s Avengers может «дожить» до версии 4.0 только если Embracer Group по каким-то причинам выделит Crystal Dynamics дополнительные ресурсы на поддержку. В ином случае, игра в ближайший год будет получать обновления (после версии 3.0), но до версии 4.0 навряд ли доживет.


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# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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