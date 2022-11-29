. Эдгард Запашный рассказал детали трагедии с тигром
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Эдгард Запашный рассказал детали трагедии с тигром

Эдгард Запашный рассказал детали трагедии с тигром

Примерно в середине ноября со знаменитым дрессировщиком случилась трагедия. Он репертировал свой номер с тигром и схлопотал мощный удар по лицу.


Сейчас жизни Запашного ничего не угрожает. Из последних новостей известно, что хирург наложил около 15 швов на его лицо.

Пока Эдгард лежал в больнице, в сети появлялись комментарии по поводу происшествия. Многие пишут, что тигра нужно усыпать, что дрессировщик чудом оставлся в живых и все в таком духе.


Но совсем недавно Запашный сделал заявление. В нем он опроверг слухи о том, что тигр специально на него накинулся. Эдгард говорит, что он сам виноват, так как отвлекся во время выполнения трюка. Если бы он был более сосредоточен, то ничего бы не случилось. Ситуацию он описывает так, что он замешкал на какой-то момент, и попал под замах лапы. А так как лапа у тигра - это не лапка у домашнего котика, то и последствия соответствующие.


И все-таки дрессировщик отметил важный момент. Он тоже считается, что довольно легко отделался. Он привел пару примеров, когда в похожей ситуации его коллеги погибли. В их случае лапа пришлась немного ниже и попала в шею.

 

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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