. Экосумки новый тренд в борьбе за экологию

Вадим Карасев

Экосумка – новый тренд в моде. Это изделие экологичнее и экономичнее, чем пластиковый пакет.

Что такое экосумки

Экосумка – предмет, который можно использовать много раз. Для его создания применяют натуральные материалы, например, джут, лен, хлопок, полиэстер. Ткани устойчивы к износу и выглядят привлекательно. Экосумки обычно используют в качестве летних, поскольку они прекрасно смотрятся в пляжных ансамблях, а хлопок и джут очень гармонично смотрятся с солнцем и песком. В них также можно носить купленные товары для разных сфер домашнего хозяйства.

Есть разные виды экосумок, такие, как шопперы, авоськи, дизайнерские, пляжные. Они используются в разных сферах жизни.

Конструкция отличается простотой. Форма силуэта – трапеция, квадрат, прямоугольник. Ручки длинные и перекидываются через плечо. Сумка застегивается на пуговицу или магнит. Она не нуждается в особых манипуляциях по уходу и отделана яркими принтами, вышивкой, аппликацией или ничем. Изделие бывает разных размеров.

Авоська - экосумка из СССР

В СССР авоськи впервые упоминались после революции. Потом их выпускали предприятия Всесоюзного общества слепых, обеспечивавшие работой незрячих. Вид сумок почти не менялся, кроме того, что на ручки надевали трубки, препятствовавшие врезанию в ладонь. На крючки сумки подвешивали к столу или трамвайному поручню. В конце 70-х годов в Советской Союзе начали использовать пластиковые пакеты (https://pack24.ru/polietilenovye-pakety), и авоська утратила популярность. Люди стирали и сушили изделия из целлофана.

Авоська впервые появилась в XIX веке. Вавржин Крчил не смог воплотить в жизнь сетики для волос, поэтому решил пользоваться сеткой в качестве сумки, пришив к ней ручки.

Массово производить авоськи стали в 30-х годах прошлого века в Советском Союзе. Люди ценили ее прочность и вместимость. Название "авоська" придумано Владимиром Поляковым. Писатель сочинил сценку, в которой Аркадий Райкин в 1935 играл роль мужичка, в руках которого была эта сумка.

Авоська была сплетена из крепких нитей. Она представляла из себя сетку с ячейками. Обычным было плетение в 14 рядов по 24 ячейки. В сложенном виде изделие было компактным, при том, что оно могло выдержать 70 кг. Правда, сумка была прозрачна, и через нее можно было видеть все продукты. В этом заключался единственный недостаток изделия.

В конце концов советские люди начали хранить в сетках чеснок и лук, вешая их на стены. Зимой они подвешивали за окно продукты, которые быстро портились, так как холодильники были не слишком вместительны. Помимо этого, авоськой пользовались как баскетбольной корзиной, мужчины применяли ее для ловли раков.

Пакеты или экосумка для шопинга

Экология от пластиковых пакетов сильно страдает. Пластиковые пакеты разлагаются от солнечных лучей и осадков не одну сотню лет. Ежегодно в мире выпускают почти 100 миллиардов пакетов, которые чаще всего оказываются на свалках. Вторичная переработка стоит очень дорого, а сжигание полиэтилена сопровождается выделением опасных веществ.

В результате постоянного использования полиэтилена пакеты загрязнили даже те места, в которых вообще не живут люди. Разлагающаяся пластиковая упаковка (https://pack24.ru) может находиться на глубине Мирового океана, в джунглях, пустынях и степях.

От полиэтилена страдают животные, птицы, рыбы. Осложняет ситуацию прием животными полиэтилена в пищу, попытки его проглотить, в результате чего погибают в муках.

Экосумки же можно использовать много раз. Их делают из натуральных материалов. Даже если их изготавливают из синтетики, то все равно только из тех материалов, которые легче перерабатываются или утилизируются. Их можно использовать дольше и интенсивнее.

Итак, экосумка – не такое уж новое изобретение. Сейчас она снова актуальна, поскольку ее использование поможет спасти экологию.



