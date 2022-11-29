. Юлианна Караулова рассказала, куда денет три миллиона

По слухам певица Юлианна Караулова выиграла огромную сумму денег. Артистка, выступающая в образе Розы Марковны Кляк на шоу «Фантастика», стала победительницей проекта. За это певица должна получить главный выигрыш — три миллиона рублей. По словам артистки, большую часть денег она направит на благотворительные цели, а остальную часть — инвестирует. «Пока меня осыпали только виртуальными монетами (смеется). Когда получу выигрыш, часть обязательно отправлю на благотворительность, остальное инвестирую во что-нибудь хорошее и творческое», — рассказала Караулова в интервью «Телепрограмме». Отвечая на вопрос о своем персонаже, Юлианна призналась, что считает его мудрым, но ребенком в душе. «Роза Марковна дерзкая, моментами отчаянная, смелая, умудренная опытом. Но при этом в душе еще ребенок. Мне кажется, она именно такая», — добавила певица.А вот выиграть 3 миллиона рублей в популярном шоу Дмитрия Диброва очень сложно. Хотя, сидя на диване, кажется, что все просто и элементарно. Так, популярный актер Стас Садальский однажды заставил Диброва во время теплого застолья выдать страшную тайну финансового шоу. По крайней мере, сам он так утверждал. «Спросил как-то подшофе Дмитрия Диброва: хоть раз кто-нибудь по-честному выиграл 3 000 000? «Да, — говорит Дима, — лет шестнадцать назад женщина из Троицка и еще мужик из Пятигорска. На все вопросы ответил!» При этом Дибров признался: как только становится ясно, что победитель приближается заветному выигрышу, редакторы кричат в наушники: «Гаси его, гаси!» И только самых уверенных ждут победа и деньги.