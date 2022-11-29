. Кабмин поддержал законопроект о наказании за содействие диверсии
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Кабмин поддержал законопроект о наказании за содействие диверсии

Кабмин поддержал законопроект о наказании за содействие диверсии

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности поддержала с учетом замечаний проект закона, которым предлагается дополнить Уголовный кодекс несколькими статьями о наказании за содействие диверсионной деятельности и организации диверсионного сообщества. Об этом сообщает ТАСС.

Соответствующий законопроект был разработан вице-спикером Госдумы Ириной Яровой. Согласно документу, предлагается считать обстоятельством, отягчающим наказание, совершение преступления в целях пропаганды, оправдания и поддержки диверсии. Помимо этого, по мнению автора законопроекта, в отдельной статье следует прописать наказание за привлечение несовершеннолетних к опасным действиям, в том числе угрожающим жизни и здоровью других людей.

В проекте отзыва правительственной комиссии указывается, что кабмин поддерживает законопроект при условии учета представленных замечаний. В частности, в Правительстве подчеркнули, что предлагаемой статье о привлечении несовершеннолетних к опасным действиям нужны дополнительные обоснования, поскольку в представленном варианте она криминализирует «организацию деятельности» и «содействие деятельности», опасной для жизни и здоровья, но кодекс не предусматривает такого уголовно-правового запрета.

Помимо этого, некоторые деяния, указанные в новой статье, сейчас могут квалифицировать как организацию, пособничество или подстрекательство к совершению преступлений против жизни и здоровья либо против семьи и несовершеннолетних, говорится в проекта отзыва.

Также в Правительстве указали, что субъектом преступления в новой статье предлагается признавать граждан в возрасте от 16 лет, при этом в аналогичных действующих статьях им является человек, которому исполнилось 18 лет.

Как сообщала «Парламентская газета», секретарь Совбеза Николай Патрушев рассказал, что в 2022 году на территории Центрального федерального округа (ЦФО) было совершено 23 теракта, еще 28 удалось предотвратить.

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По материалам: pnp.ru

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