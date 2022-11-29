. Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов

Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов

Дева — человек-загадка и человек-тайна. Далеко не всегда Девы ведут себя скрытно и не говорят ничего о своих чувствах. Именно поэтому астрологам удалось узнать о том, как же вы можете понравиться представителям данного Знака Зодиака. Просто следуйте универсальным советам, описанным далее.


Если вы хотите ужиться с Девой под одной крышей, то вам обязательно стоит ознакомиться с полезными советами, которые помогут это сделать. Всем тем, кто находится еще на первых стадиях знакомства или хочет познакомиться с Девой, необходимо запомнить несколько полезных рекомендаций из этой статьи.

Откровенничайте

Девы очень ценят желание человека открыться им на сто процентов, рассказать какую-то тайну о себе. Они восхищаются смелостью, поэтому наберитесь сил и попробуйте рассказать Деве о своей симпатии к нему или к ней, а также рассказать о себе нечто очень важное. Представителям данного Знака часто нравятся и скрытные люди тоже, но по-настоящему сильно любят они только тех, кто может рассказать о себе постыдную правду. Если вам очень хочется понравиться Деве, придется показать этому человеку, что вы готовы доверить им самую большую тайну. Они ее сохранят — будьте уверены.

Будьте сдержанными

Во-первых, это касается общения. Не проявляйте агрессии в отношении Дев, поскольку они могут ответить вам негативом, причем незамедлительно. Они крайне мстительны и ненавидят, когда кто-то их провоцирует на отрицательные эмоции.


Также сдержанность вам понадобится и в плане внешнего вида. Девы ненавидят, когда рядом с ними находится очень броский человек, привлекающий лишнее внимание. Если вы идете на свидание с Девой, наденьте что-то не особо приметное. Вызывающий наряд сделает эту встречу последней.

Не говорите загадками

Девы не любят, когда с ними общаются как-то странно, непонятно. Если вам что-то нужно от этого человека, скажите прямо. Не ходите вокруг да около и не говорите намеками. Дев раздражает, когда кто-то не может ясно выразиться, сформулировав мысль или описав свое чувство.

Не обесценивайте поступки, решения и увлечения Дев

Если этому человеку нравится сидеть дома и развлекать себя играми, просмотром сериалов, то осуждать это ни в коем случае нельзя. Как только Девы услышат хотя бы один тонкий намек на то, что их увлечения и образ жизни неправильны, вы тут же можете с ними попрощаться.

Поддерживайте связь


Ни в коем случае не пропадайте на долгий срок. Девам нравятся те люди. Которые проявляют инициативу и общаются с ними постоянно. Если вы будете встречаться с ними раз в неделю, а звонить только тогда, когда вам что-то срочно понадобилось, от вас быстро избавятся. Не забывайте позвонить вечером, чтобы спросить Деву, как дела, что у этого человека нового. Покажите Деве свою заботу и желание оставаться на связи.

# Новости на сегодня
По материалам: dailyhoro.ru

Последние новости

Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов
Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов
Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk 2077 не повторится»
Авторы Atomic Heart про консольные версии: «ситуация как с Cyberpunk
Песня, которая доведет до инфаркта любимого молодого мужчину
Песня, которая доведет до инфаркта любимого молодого мужчину
Называющую себя "Офицер Непослушный" девушку уволили из полиции за развратный контент на OnlyFans
Называющую себя "Офицер Непослушный" девушку уволили из
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Валерия Николаева увезли в лес, чтобы отобрать квартиру
Дмитрий Нагиев задумался о смене профессии
Дмитрий Нагиев задумался о смене профессии
Филипп Киркоров в шоке от Алсу
Филипп Киркоров в шоке от Алсу
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Главы МИД стран НАТО обсудят поддержку Украины
Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard
Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Стала известна причина вызова посла России в МИД Канады
Новогоднее меню: можно ли готовить рыбу на праздничный стол
Новогоднее меню: можно ли готовить рыбу на праздничный стол
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть
Евросоюз не смог согласовать уровень потолка цен на российскую нефть

Топ на сегодня

Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых
Как актриса дубляжа Дарья Блохина озвучивает фильмы для взрослых
Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в Донбассе
Российские военные описали влияние погоды на боевые действия в
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за продолжающихся протестов
Полиция в Китае приступила к задержаниям прохожих из-за

Еще по теме

Как ужиться под одной крышей с Девой: 5 советов астрологов
Как развеселить, вдохновить или влюбить в себя Дев
Как понравиться Тельцам: 5 важных советов астрологов
Как ужиться под одной крышей с Весами: 5 советов астрологов