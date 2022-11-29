. Как понравиться Девам: 5 важных советов астрологов

Вадим Карасев

Дева — человек-загадка и человек-тайна. Далеко не всегда Девы ведут себя скрытно и не говорят ничего о своих чувствах. Именно поэтому астрологам удалось узнать о том, как же вы можете понравиться представителям данного Знака Зодиака. Просто следуйте универсальным советам, описанным далее.

Если вы хотите ужиться с Девой под одной крышей, то вам обязательно стоит ознакомиться с полезными советами, которые помогут это сделать. Всем тем, кто находится еще на первых стадиях знакомства или хочет познакомиться с Девой, необходимо запомнить несколько полезных рекомендаций из этой статьи.

Откровенничайте

Девы очень ценят желание человека открыться им на сто процентов, рассказать какую-то тайну о себе. Они восхищаются смелостью, поэтому наберитесь сил и попробуйте рассказать Деве о своей симпатии к нему или к ней, а также рассказать о себе нечто очень важное. Представителям данного Знака часто нравятся и скрытные люди тоже, но по-настоящему сильно любят они только тех, кто может рассказать о себе постыдную правду. Если вам очень хочется понравиться Деве, придется показать этому человеку, что вы готовы доверить им самую большую тайну. Они ее сохранят — будьте уверены.

Будьте сдержанными

Во-первых, это касается общения. Не проявляйте агрессии в отношении Дев, поскольку они могут ответить вам негативом, причем незамедлительно. Они крайне мстительны и ненавидят, когда кто-то их провоцирует на отрицательные эмоции.

Также сдержанность вам понадобится и в плане внешнего вида. Девы ненавидят, когда рядом с ними находится очень броский человек, привлекающий лишнее внимание. Если вы идете на свидание с Девой, наденьте что-то не особо приметное. Вызывающий наряд сделает эту встречу последней.

Не говорите загадками

Девы не любят, когда с ними общаются как-то странно, непонятно. Если вам что-то нужно от этого человека, скажите прямо. Не ходите вокруг да около и не говорите намеками. Дев раздражает, когда кто-то не может ясно выразиться, сформулировав мысль или описав свое чувство.

Не обесценивайте поступки, решения и увлечения Дев

Если этому человеку нравится сидеть дома и развлекать себя играми, просмотром сериалов, то осуждать это ни в коем случае нельзя. Как только Девы услышат хотя бы один тонкий намек на то, что их увлечения и образ жизни неправильны, вы тут же можете с ними попрощаться.

Поддерживайте связь

Ни в коем случае не пропадайте на долгий срок. Девам нравятся те люди. Которые проявляют инициативу и общаются с ними постоянно. Если вы будете встречаться с ними раз в неделю, а звонить только тогда, когда вам что-то срочно понадобилось, от вас быстро избавятся. Не забывайте позвонить вечером, чтобы спросить Деву, как дела, что у этого человека нового. Покажите Деве свою заботу и желание оставаться на связи.