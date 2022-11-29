. Как продлить срок действия зарядки мобильного телефона и когда она может навредить ему

Чтобы продлить срок работы мобильного телефона, необходимо не только бережно к нему относиться, но еще и придерживаться главных правил пользования. Мало кто знает о том, что в некоторых случаях зарядка может нанести вред устройству, поэтому важно этого не допустить.

Когда зарядка может навредить мобильному телефону

Любому мобильному устройству необходимо создать подходящие условия:

заряжать тем устройством, которое предназначено именно для него;

беречь от перепадов температуры.

Заряжать мобильный телефон запрещено в ванной комнате, потому что влага и капли воды могут попасть на устройство и привести к поломке или возгоранию.





Негативным образом на батарею телефона влияет жара и холод. Низкая температура снижает емкость батареи, а высокая может привести к перегреванию.

Если телефон находится в чехле, то при зарядке он может повышать температуру устройства и привести к деформации корпуса.

Подушка, где часто может находиться телефон, оказывает действие, подобное грелке. Из-за этого батарея перегревается и может расплавить телефон.

Во время зарядки нельзя запускать «тяжелые» игры и программы, потому что они не только замедляют его работу, но еще перегревают батарею и могут привести к взрыву. Если активно использовать телефон в процессе зарядки, то это может привести к нарушению работы отдельных ячеек, они будут очень быстро терять заряд.





Если же нужно пользоваться телефоном, даже когда он стоит на зарядке, то не стоит подключать энергоемкие приложения. При сильной нагрузке телефон просто перестанет заряжаться.

Какую зарядку для телефона использовать

Лучше всего пользоваться зарядными устройствами, которые идут в комплекте к гаджету. Не стоит использовать зарядки сомнительных марок, а также те, которые лежат в шкафу много лет, потому что они могут не соответствовать современным стандартам безопасности.

Тем, кому важна скорость зарядки, лучше всего пользоваться «родным» зарядным устройством. Такую зарядку можно оставить даже на ночь и не переживать, потому что современные модели могут регулировать зарядку. Как только емкость аккумулятора достигнет 100%, телефон перестанет получать заряд. Поэтому не стоит бояться того, что аккумулятор перезарядится.





Соблюдая простые рекомендации, которые указаны выше, удастся сохранить и продлить срок службы своего любимого гаджета. Устройство будет дольше работать на одном заряде батареи и не подведет в нужный момент времени.