. Каким знакам зодиака повезет в декабре

Астролог предсказал, кому в декабре 2022 может повезти. Проблемы у этих людей неожиданно отойдут на второй план. Астрологи говорят, что декабрь — не самый простой месяц с позиции планет. Однако трем знакам зодиака они смогут дать благоприятное стечение обстоятельств. Марс в декабре станет ретроградным, Меркурий и Венера войдут в созвездие Козерога. Юпитер и Нептун, напротив, потеряют ретроградность. Юпитер позволит Ракам прочувствовать силу своей интуиции, которая укажет им правильный путь и способы разрешения многих проблем и задач. Стрельцы почувствуют позитивное воздействие Юпитера и Нептуна. Планеты дадут Стрельцу силы в его работе, успех не заставит себя ждать. Вас попытаются обмануть, но усилившаяся интуиция спасет от неверных шагов. Рыбы — настоящие счастливчики этого месяца. Они почувствуют себя очень комфортно и легко. В декабре все отлично у них сложится и на любовном фронте, и в делах. Интуиция Рыб начнет работать с невероятной силой, пишет sterlegrad.ru.