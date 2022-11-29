. Когда в декабре 2022 года будут дни силы

Все получается, если действовать в так называемые дни силы. Самые благоприятные даты в декабре 2022 года подходят для важных решений, начала новых проектов, деловых переговоров. Важно также уделять время борьбе с вредными привычками и установками. В дни с положительной энергетикой будет проще избавиться от лишнего.

День силы 1 декабря

В первый день зимы Венера окажется в оппозиции с Марсом. Это сильнейший аспект, влияние которого будет максимально гармоничным. Благоприятный день для общения с семьей, друзьями, партнером. Если желаете вывести отношения с избранником на новый уровень, обсудите это в первый день декабря. Вы сможете правильно понять друг друга и убедиться в схожести планов на будущее.

Благоприятная дата 5 декабря





Нептун вышел из ретро-фазы и готов помочь исполнить ваши желания. Эта планета пробуждает у людей их лучшие качества. Например, доброту и честность. Поэтому не стесняйтесь обратиться за помощью и сами не отказывайте в просьбах. В то же время Нептун считается планетой справедливости. Поэтому вы сможете недоброжелателям ответить их же монетой, при этом не навлечь на себя гнев Высших сил. Каждый получит по заслугам.

День силы 8 декабря

Противостояние Солнца и Марса благоприятно для признания в истинных чувствах. Скажите партнеру о любви, а другу укажите на его важность для вас. Эмоциональный день с положительной энергетикой. Высокие шансы найти новые источники мотивации и вдохновения.

Особая дата 12.12.2022

Пусть некоторые и пугаются множества «двоек», но это один из дней силы. Тем более что пройдет он под управлением «тройки». Отличный день для того, чтобы начать бороться со своими страхами. Верьте в себя и смело смотрите в будущее. Тем, кто застрял в осенней хандре, полегчает. Они снова обретут интерес к жизни. Подходящая дата, чтобы определиться с планами на будущее. Вселенная мягко направит вас в нужную сторону.

День силы 14 декабря





Дата совпадает с пиком звездопада Геминиды. Чтобы воспользоваться всеми возможностями дня силы, ни в коем случае не сидите дома в одиночестве. Назначайте встречи друзьям, отправляйтесь на мероприятия. Еще лучше ― поехать в путешествие. Замечательный день для обучения, обретения новых навыков.

Удачный день 20 декабря

Юпитер вернется в созвездие Овна. Благоприятная дата для самоанализа и составления планов на будущее. Хороший день для судебных разбирательств, общения с юристами. Переговоры также будут удачными.

День силы 22 декабря

Пик звездопада Урсиды располагает к загадыванию желаний. Поэтому поспешите попросить у Вселенной исполнения заветной мечты. В этот день пора составлять планы на следующий год, определиться с основными целями.