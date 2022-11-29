. Кого стоит поздравить с Днем ангела 29 ноября 2022 года
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Кого стоит поздравить с Днем ангела 29 ноября 2022 года

Кого стоит поздравить с Днем ангела 29 ноября 2022 года

День ангела 29 ноября отмечают мужчины с именами Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Макар, Матвей, Михаил, Николай, Сергей, Федор. Женщины сегодня именины не празднуют. Православные христиане сегодня почитают память Левия Матфея. Он был одним из двенадцати апостолов и учеников Иисуса Христа. В народе этот день еще называют Матвеев день.

Православная церковь чтит память их небесных покровителей — епископа Матфея Эфиопского и святого мученика Виктора Воронова. Пусть у виновников торжества всегда будет надежный тыл, а ангел-хранитель защищает от всех невзгод и проблем.

Матвей будет рад 29 ноября получить поздравление с Днем ангела


Матвей — имя, которое пришло в Россию с еврейского языка и в переводе означает «Божий человек». Мальчик с этим именем растет довольно крепким и здоровым. Зачастую посещает сразу несколько спортивных секций, поэтому не себя, но своих друзей в обиду не даст. Матвей не капризен, поэтому с ним нет проблем ни в школе, ни дома. Уже с детства не любит в окружающих лжи и обмана, поэтому имеет мало товарищей.

Взрослый Матвей старается не выделяться среди людей. Он не любит быть выше остальных. То же качество проявляет и в профессиональной деятельности, поэтому среди Матвеев очень мало людей, что занимают кресло руководителя.

Матвей довольно скромный мужчина, из-за этого ему нелегко общаться с женщинами. Не терпит конфликтов и ему лучше уступить, нежели отстаивать свое мнение.

В семейной жизни Матвей ценит спокойствие и тишину. Он не в силах принимать важных решений, поэтому часто плывет по течению и ждет, что ему подготовила Вселенная.


Матвей чувствителен и рад, когда к нему внимательны и не забывают поздравлять с важными в его жизни событиями.

С Днем ангела Матвея
Спешим поздравить поскорее.
Пусть успех шагает рядом
И любовь опалит взглядом,
А в здоровье и финансах
Чтоб Матвейка не пропал!
Пусть проблем он не узнает
И близких не забывает!

Для Виктора звучат искренние поздравления с Днем ангела 29 ноября


Виктор по жизни победитель. Именно так с латинского языка переводится данное имя. Растет Витя доверчивым мальчиком и воспринимает все близко к сердцу. Его легко обмануть, но обиду Виктор долго не держит и все прощает.

Витя может преуспеть в профессии, где нужно работать руками. Ему лучше избегать великих коллективов, поскольку у него сильно повышен порог справедливости и он не потерпит, если какие-то дела будут свершаться нечестно.

Виктор подчиняется супруге, брак с ним успешен. Умеет учиться на чужих ошибках, он адекватен и общителен. Ценит точность и пустых разговоров всячески избегает.


Для Вити не важны громкие слова и подарки. Для него главное — внимание. Поэтому ему обязательно его стоит уделить в День ангела.

День ангела у Виктора сегодня.
Хочется поздравить всем его друзьям.
Подарить букет и купить мороженое.
И, конечно, выпить за его здоровье по сто грамм.
Пройтись по парку, попеть под гитару.
Проорать до утра, все любимые стихи.
Посветить в окошко лучезарной фарой,
До утра на небо звездное смотреть!

Ангел-хранитель 29 ноября также прилетел в гости к Василию, Сергею, Макару, Ивану, Федору и Дмитрию.

# Общество Праздники
По материалам: rsute

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