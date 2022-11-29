. Консультации России и США по стратегическим наступательным вооружениям неожиданно сорвались

Вадим Карасев

Консультации двусторонней комиссии Москвы и Вашингтона по Договору о стратегических наступательных вооружениях сорвались, пишет "Коммерсантъ", ссылаясь на посольство Соединенных Штатов в России.



Консультации должны были состояться в Каире в период с 29 ноября по 6 декабря. В российской дипмиссии указали, что Москва отложила встречу в одностороннем порядке. Предполагается, что новые даты будут озвучены позднее. Целью консультации должно было стать обсуждение ключевых вопросов по двустороннему договору о безопасности.

Эксперты напомнили, что консультация должна была стать первым подобным мероприятием со дня начала российской спецоперации на Украине. Ее проведение означало бы, что стороны готовы обсуждать вопросы в сферах общих интересов, невзирая на общую геополитическую конфронтацию. Ранее консультации проводились в Женеве, но Москва больше не считает Швейцарию нейтральным государством.

В рамках ДСНВ предусмотрены регулярные взаимные проверки на базах межконтинентальных баллистических ракет, базах стратегических подводных лодок и авиабазах стратегической авиации, в местах загрузки, складирования, ремонта и на испытательных полигонах. В период с 2011 по 2020 год сторонами было проведено 328 таких проверок. С 2020 года их проведение прекратилось по обоюдному согласию из-за пандемии COVID-19.