. Курды попросили помощи у России в защите их территорий в Сирии

Вадим Карасев

Курдский альянс "Силы демократической Сирии" обратился к представителям России с просьбой помочь достигнуть договоренности между СДС и сирийскими властями для защиты подконтрольных ему территорий на северо-востоке страны, заявил представитель альянса Арам Хана в интервью телеканалу "Аль-Хадас".

"Мы попросили россиян выступить инициаторами соглашения о координации действий с Дамаском для защиты нашей территории".

С российской стороной была проведена встреча, на которой альянсу были представлены условия Турции. СДС эти предложения отверг. США подтвердили неприятие военной операции Анкары на северо-востоке Сирии, но не предприняли серьезных шагов для урегулирования конфликта.

Тем временем армия Турции уже практически подготовилась к наземной операции в Сирии, которую Анкара намерена провести в ближайшее время. Предполагалось, что решение о ее начале может быть принято на вчерашнем заседании кабинета министров. При этом президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания правительства не объявил о начале наземной операции в Сирии.

Воздушная военная операция Турции началась после того, как на улице Истикляль в центре Стамбула произошел теракт, жертвами которого стали шесть человек, более 80 были ранены. Власти Турции объявили, что атаку организовали сторонники Рабочей партии Курдистана из Сирии.