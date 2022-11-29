. Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины поселка Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, однако повреждены объекты энергоснабжения, и часть поселка обесточена. «Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — говорится в публикации Старовойта.

Ранее 14 ноября курский губернатор сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, которое находится возле поселка Теткино. При этом 12 ноября сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию Глушковской районной электростанции.