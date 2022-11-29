. Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Курский губернатор сообщил об обстреле поселка Теткино

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле вооруженными силами Украины поселка Теткино. Предварительно зафиксировано не менее 10 прилетов, сообщил он в своем Telegram-канале.

По его словам, пострадавших и разрушений нет, однако повреждены объекты энергоснабжения, и часть поселка обесточена. «Ремонтные бригады выехали на место. В ближайшее время подача электроэнергии будет восстановлена», — говорится в публикации Старовойта.

Ранее 14 ноября курский губернатор сообщал об обстреле села Попово-Лежачи, которое находится возле поселка Теткино. При этом 12 ноября сообщалось, что ВСУ сбросили взрывное устройство на подстанцию Глушковской районной электростанции.

# Происшествия / Главные новости Происшествия
По материалам: pnp.ru

Последние новости

В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейков
В АНО «Диалог» на форуме ООН рассказали об опасности фейков
В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на территории России
В офисе Зеленского потребовали от Запада начать спецоперацию на
Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Metallica анонсировала первый за семь лет альбом
Microsoft выпустила мини-толстовку для геймпада Xbox Series X | S
Microsoft выпустила мини-толстовку для геймпада Xbox Series X | S
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни «Черной Пятницы»
900+ игр и DLC для Xbox со скидками прямо сейчас — последние дни
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную дорогу
На границе с Ростовской областью удар из HIMARS повредил железную
Елена Воробей прокомментировала сообщения об эмиграции
Елена Воробей прокомментировала сообщения об эмиграции
Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле
Елена Воробей собирает звездное шоу в Израиле
Вирус свалил Аллу Довлатову, и она оказалась в больнице
Вирус свалил Аллу Довлатову, и она оказалась в больнице
Елена Ханга бабушка своей дочери
Елена Ханга бабушка своей дочери
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Главу Евросовета призвали жестко отреагировать на протесты в Китае
Неудачная попытка перешагнуть через грязь
Неудачная попытка перешагнуть через грязь

Топ на сегодня

Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской коллекции увидели стиль "a la russe"
Украинцы обвинили Dior в скрытой рекламе России - в рождественской
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Месси или Роналду? Нет, женщина из рыбного!
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Названо число погибших на Украине с начала СВО польских наемников
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Папа Римский отказался посетить Киев без визита в Москву
Особенности путешествий по России
Особенности путешествий по России

Еще по теме

Курский губернатор раскрыл подробности обстрела ВСУ приграничного поселка
Курский губернатор сообщил об обстреле приграничного поселка Теткино
ВСУ обстреляли приграничные села Суджанского района Курской области
ВСУ обстреляли приграничный поселок Краснооктябрьский в Курской области