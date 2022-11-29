. Любовница принца Гарри выдала его с потрохами

Любовница принца Гарри поделилась откровениями. За отношениями принца Гарри и Меган Маркл следят тысячи глаз поклонников. Каждая ссора пары становится достоянием гласности. А недавно появились слухи о возможном разводе сына Дианы и американской актрисы. Не успели домыслы и пересуды поутихнуть, как на сцену вышла бывшая пассия Гарри. Внук Елизаветы II и Кэтрин Омманни познакомились в модном баре Лондона. Ему исполнился 21 год, а она была 34-летней матерью двоих детей. Несмотря на 13-летнюю разницу в возрасте, между ними вспыхнула искра. Кэтрин признается, что отношения с принцем Гарри стали самым незабываемым приключением в ее жизни. По словам Омманни, парочка вела себя, словно подростки: постоянно целовались и даже сделали пикантные фото в ванной. В тот же период внук Елизаветы II встречался с Челси Дэви. Однако любовница уверена — молодой человек мечтал об обычной жизни.Сразу после знакомства Гарри указал Кэтрин на три Range Rover, припаркованных у бара, и предложил даме поехать с ним. «Нас отвезли в ночной клуб Eclipse в Южном Кенсингтоне и пропустили в VIP-зону», — вспоминает женщина. После ухода из клуба парочка отправилась в гости к одному из участников вечеринки. «Мы поднялись наверх, в ванную, и начали валять дурака, как подростки, напевая в зубные щетки, будто они были микрофонами. Залезли в душ прямо в одежде, и один из наших друзей сфотографировал меня на телефон», — делится подробностями того дня Кэтрин. Принц был галантен и решил продемонстрировать новой знакомой кулинарные таланты и приготовил сэндвич с беконом. Женщина вспоминает, в тот вечер за поеданием нехитрого ужина они много смеялись и болтали обо всем на свете, а затем Гарри пошел на поводу у чувств, что не приветствуется королевским этикетом. «Мы начали драться понарошку. Боролись около 15 минут, когда я сказала ему: «Мне пора домой». Именно тогда Гарри приподнял меня за талию и прижал к стене. Он подарил самый невероятный, страстный поцелуй, который у меня когда-либо был», — рассказывает Омманни Express. Напомним, на прошлой неделе принц и его супруга вновь заставили поклонников поволноваться. Они выясняли отношения прямо в ресторане, не стесняясь публики. Герцоги Сассекские кричали и громко спорили в заведении под названием Ojai.