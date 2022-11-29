. Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации

Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации

Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперацииМайор ВДВ Черняков заявил, что раненые десантники выполняли задачи в начале спецоперацииСюжетМобилизация в России: все, что нужно знать

Майор ВДВ Денис Черняков рассказал, какой вклад внесли десантники в начале спецоперации России на Украине. Его слова приводит РИА Новости.

Черняков рассказал о действиях десантников в спецоперации и подчеркнул, что они выполняли поставленные цели, будучи ранеными. По его словам, военные получили как осколочные, так и огнестрельные ранения — им сразу оказывали медицинскую помощь. «Эвакуация не всегда была возможна, поэтому личный состав продолжал выполнять боевую задачу», — отметил он.

В одной из первых задач спецоперации по захвату и удержанию стратегического объекта российские военные выполнили подвоз боекомплекта на украинском автомобиле, поскольку на тот момент амуницию доставляли только по воздуху.

«Я и мой друг, даже больше, чем друг, — брат, вот, позывной "Альянс", нас с ним на второй день, на утро второго дня, мы захватили трофейный автомобиль, и на этом автомобиле мы, соответственно, на этом объекте осуществляли подвоз боеприпасов, эвакуацию раненых, и все это было под непрекращающимся минометным обстрелом и обстрелом артиллерии», — рассказал Черняков.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Президент России Владимир Путин назвал ее основной задачей защиту жителей Донбасса. С 21 сентября в России объявили частичную мобилизацию — 28 октября было объявлено о ее завершении.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

100 лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь
100 лайфхаков, которые облегчат вашу жизнь
Научные причины, почему стоит соблюдать технологическую диету
Научные причины, почему стоит соблюдать технологическую диету
Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации
Майор ВДВ рассказал о действиях десантников в спецоперации
Щербакова рассказала о конфликте с Этери Тутберидзе
Щербакова рассказала о конфликте с Этери Тутберидзе
Регина Тодоренко рассказала о ревности мужа
Регина Тодоренко рассказала о ревности мужа
Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве
Сбежавший Максим Виторган зарабатывал миллионы на государстве
Когда вместо лежания решил немного потренить
Когда вместо лежания решил немного потренить
Аналитик назвал простой способ накопить деньги
Аналитик назвал простой способ накопить деньги
Меркурий в оппозиции с Марсом 29 ноября 2022 года: чем будет благоприятен этот день
Меркурий в оппозиции с Марсом 29 ноября 2022 года: чем будет
CD Projekt отчиталась о рекордном 3 квартале в истории — этому поспособствовал Cyberpunk 2077
CD Projekt отчиталась о рекордном 3 квартале в истории — этому
Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store
Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store
Кого стоит поздравить с Днем ангела 29 ноября 2022 года
Кого стоит поздравить с Днем ангела 29 ноября 2022 года

Топ на сегодня

В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
В Британии предсказали последствия для Запада из-за помощи Украине
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
Анастасия Волочкова в день матери вспомнила о дочери
Арестована племянница верховного лидера Ирана
Арестована племянница верховного лидера Ирана
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в даркнете
Хакеры Killnet взломали самую большую наркоплощадку в России в
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на Украине
В Германии рассказали о подготовке США к конфликту с Россией на

Еще по теме

Путин не предупредил Си Цзиньпина о начале спецоперации на Украине
Николаевские десантники вернулись из АТО без потерь
Путин рассказал об одной из причин спецоперации
Кадыров назвал истинные цели спецоперации на Украине