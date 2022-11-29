. Маск опубликует документы о подавлении свободы слова в США

Вадим Карасев

Маск анонсировал публикацию в Twitter документов о подавлении свободы слова в США

Американский предприниматель Илон Маск на своей странице в Twitter объявил о начале революции против онлайн-цензуры в США и пообещал в скором времени опубликовать документы, в которых будет раскрыта информация о подавлении свободы слова.

«Файлы Twitter о подавлении свободы слова вскоре будут опубликованы в самом Twitter. Общественность заслуживает знать, что произошло на самом деле», — написал миллиардер, не став уточнять, о каких именно документах идет речь.

Ранее представитель администрации США Карин Жан-Пьер высказалась о ситуации с социальной сетью Twitter после ее покупки Илоном Маском. По ее словам, социальные сети несут ответственность и должны пресекать использование платформ для подстрекательства к насилию, особенно направленному на отдельные сообщества.