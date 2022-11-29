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Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App Store

Маск рассказал об угрозах Apple удалить Twitter из App StoreМиллиардер Маск заявил об угрозах Apple удалить Twitter из магазина приложений App Store

Американский миллиардер, новый владелец социальной сети Twitter Илон Маск заявил, что компания Apple угрожает удалить соцсеть из магазина приложений. Об этом он написал в своем официальном аккаунте.

«Apple также угрожает убрать Twitter из App Store, но не говорит нам почему», — рассказал предприниматель.

Маск рассказал не только об угрозах Apple удалить Twitter из App Store, но и об отказе компании размещать рекламу в Twitter. «Они ненавидят свободу слова в Америке?» — возмутился он.

Ранее газета Financial Times заявила, что крупные рекламодатели откажутся от рекламы в Twitter из-за действий Маска. Один из источников издания назвал сложившуюся ситуацию уникальной, поскольку такие события раньше не происходили. Собеседник газеты добавил, что обстоятельства наносят вред компании.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

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