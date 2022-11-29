. Медведев: Комплексы Patriot на Украине будут законной целью российской армии
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Медведев: Комплексы Patriot на Украине будут законной целью российской армии

Медведев: Комплексы Patriot на Украине будут законной целью российской армии

В случае поставок НАТО комплексов Patriot Киеву, они станут законной целью Вооруженных сил РФ, задействованных в зоне проведения спецоперации. Об этом зампред Совета Безопасности Дмитрий Медведев заявил в своем Telegram-канале.

Как передавал ТАСС, ранее генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в рамках блока в настоящий момент идет дискуссия о возможной передаче Украине этих комплексов противовоздушной обороны. По его словам, без подобной помощи удары России по объектам энергетической инфраструктуре Украины будут иметь еще более «ужасные последствия».

«Если, как намекнул Столтенберг, НАТО поставит киевским фанатикам комплексы Patriot вместе с натовским персоналом, они сразу же станут законной целью наших Вооруженных сил», — подчеркнул Медведев, выразив надежду на понимание этого обстоятельства на Западе.

Как писала «Парламентская газета», ранее политик заявил, что, в его представлении, цивилизованная часть мира вовсе не нуждается в существовании НАТО, поскольку это объединение, по его словам, с момента своего создания множество раз доказывало свою сугубо корпоративную сущность.

Зампред Совбеза указал, что представители блока преследуют интересы только некоторых государств, при этом населения стран, входящих в организацию, составляет не более 12 процентов от всего населения планеты.

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По материалам: pnp.ru

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