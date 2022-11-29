. Меркурий в оппозиции с Марсом 29 ноября 2022 года: чем будет благоприятен этот день

Вадим Карасев

Сегодня Меркурий и Марс сольются в очень важном и благоприятном аспекте — противостоянии. Они расположатся по разные стороны Земли, из-за чего их влияние станет максимально гармоничным.

Данная «парочка» отлично уживается вместе, когда не мешает друг другу на ночном небе. Сегодня Меркурий будет посылать нам финансовую удачу и повысит интеллект, а красная планета даст нам сил и стойкости. Это будет очень хороший день для тех из нас. Кто не привык сидеть на месте и ждать у моря погоды. Чтобы максимально повысить производительность труда, можно воспользоваться пятью полезными советами.

Работа в любом своем проявлении

Сегодня можно заниматься обучением, читая книги, смотря обучающие видео, упражняясь в каких-то важных делах и прося кого-нибудь из окружения дать вам полезный совет. В такие дни обучение происходит на порядок эффективнее, чем в любое другое время.

Это лучший день недели и, возможно, всего месяца для того, чтобы закончить какие-то важные дела по дому. Можно сделать финальный рывок в ремонте, уборке, перестановке мебели. Также полезно будет попробовать начать что-то новое. В этом плане уже нужно будет правильно расставить приоритеты, чтобы взяться за что-то действительно важное, не распыляя энергию на пустые и бесполезные дела.

Ни в коем случае не избегайте выполнения обязанностей и будьте предельно ответственными. Это замечательное время для вложения средств в развитие своего дела. Можно совершать покупки, делать подарки близким.

Этот день астрологи называют самым продуктивным днем месяца. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. У вас реальная возможность сделать то, что не получалось сделать в последнее время.

Любовь и знакомства

В такие дни максимально хорошо раскрываются наши таланты в общении с противоположным полом. Вероятность того, что другой человек увидит в вас что-то хорошее и притягательное, значительно повышается. Марс подтолкнет нас к тому, чтобы попробовать познакомиться с кем-то, а Меркурий повысит при этом нашу притягательность. Красноречивые и веселые люди сегодня станут самыми востребованными, причем не только у противоположного пола, но и в целом.

Это тот самый день, когда можно полностью отдать себя семье и общению. Можно провести этот день в окружении близких и второй половинки. Полезно будет ходить на свидания, знакомиться, развлекаться, шутить и веселиться.

Самовыражение

Самовыражение заключается в нескольких важных аспектах. Очень важно перенести во внешний мир свое внутреннее состояние, выразив его через стихи, рисунки, рассказы, музыку и так далее. Сегодня огромное число людей получит мощнейший заряд вдохновения.

Если желания самовыражаться нет, можно попробовать обрести его через просмотр фильмов, сериалов, видео про умных и талантливых людей и так далее. Главное — иметь желание, а возможности придут сами — будьте уверены в этом.