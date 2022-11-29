Вадим Карасев

Metallica анонсировала первый за семь лет альбом и мировой тур

Рок-группа Metallica анонсировала новый альбом. Об этом сообщает Variety.

Альбом под названием 72 Seasons станет первой за семь лет выпущенной пластинкой группы. Его релиз назначен на 14 апреля 2023 года. Предыдущий сборник песен Metallica «Hardwired…To Self-Destruct» вышел в 2016-м.

Коллектив также представил одну из композиций из альбома Lux Æterna. Всего в сборник войдут 12 треков, общий хронометраж которых составит 77 минут.

«72 сезона. Первые 18 лет нашей жизни, которые формируют наше истинное или ложное "я". То, какое восприятия себя вложили в нас наши родители. Я думаю, самое интересно здесь — это наблюдать, как эти убеждения повлияли на нашу жизнь сегодня. Большая часть нашего взрослого опыта является отражением или реакцией на эти детские переживания. [Важно понять, кто мы сейчас] — заложники детства или люди, освободившиеся от оков, которые мы носили», — объяснил название грядущего альбома вокалист группы Джеймс Хэтфилд.

Музыканты также объявили о мировом туре M72, который пройдет в 2023-2024 годах. Коллектив выступит с концертами в Амстердаме, Париже, Хельсинки, Копенгагене, Гамбурге, Варшаве, Мюнхене и других городах.

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