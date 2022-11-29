. Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard

Вадим Карасев





Microsoft до сих пор не может получить одобрение сделки с Activision Blizzard в самых важных регионах — Великобритания, США и Евросоюз. Везде регуляторы настаивают на том, что Xbox после завершения сделки может сделать эксклюзивным Call of Duty, а это серьезно ударит по конкуренции с Playstation. Сама Sony тоже активно настаивает на данной позиции.

Как сообщили сегодня Reuters, ссылаясь на «людей, знакомых с вопросом», Microsoft, в ближайшее время предложит средства правовой защиты антимонопольным органам ЕС, чтобы предотвратить формальные возражения против своей заявки на приобретение Activision Blizzard. Сейчас у ЕС крайний срок для публикации заявления о возражениях — апрель. Если Microsoft до этого времени успеет предложить средства правовой защиты, это поможет сократить процесс регулирования и снизит риски неодобрения сделки.

Средство правовой защиты Microsoft, как утверждают журналисты со ссылкой на источник, будет заключаться, в основном, в 10-летнем лицензионном соглашении с Sony. Подробности этого соглашения не уточняются.