. Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard
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Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard

Microsoft в ближайшее время пойдет на уступки Sony, чтобы завершить сделку с Activision Blizzard


Microsoft до сих пор не может получить одобрение сделки с Activision Blizzard в самых важных регионах — Великобритания, США и Евросоюз. Везде регуляторы настаивают на том, что Xbox после завершения сделки может сделать эксклюзивным Call of Duty, а это серьезно ударит по конкуренции с Playstation. Сама Sony тоже активно настаивает на данной позиции.

Как сообщили сегодня Reuters, ссылаясь на «людей, знакомых с вопросом», Microsoft, в ближайшее время предложит средства правовой защиты антимонопольным органам ЕС, чтобы предотвратить формальные возражения против своей заявки на приобретение Activision Blizzard. Сейчас у ЕС крайний срок для публикации заявления о возражениях — апрель. Если Microsoft до этого времени успеет предложить средства правовой защиты, это поможет сократить процесс регулирования и снизит риски неодобрения сделки.

Средство правовой защиты Microsoft, как утверждают журналисты со ссылкой на источник, будет заключаться, в основном, в 10-летнем лицензионном соглашении с Sony. Подробности этого соглашения не уточняются.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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