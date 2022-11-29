. Microsoft выпустила мини-толстовку для геймпада Xbox Series X | S

Вадим Карасев





В официальном магазине Xbox Gear компания Microsoft часто выпускает любопытные аксессуары, в том числе и юмористические. Один из таких аксессуаров на днях стал доступен для покупки игрокам — это толстовка для геймпада Xbox Series X | S.

Мини-толстовка Xbox для геймпада создана, чтобы «геймпады не чувствовали себя обделенными этой зимой». Толстовка выполнена из 100% полиэстера, она имеет молнию посередине, капюшон и два отверстия, куда можно продеть ручки контроллера. Толстовки имеются в продаже двух цветов — белые и черные.

Стоимость такой мини-толстовки для геймпада Xbox — $25.